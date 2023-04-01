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    天雨路滑！水泥車失控猛撞 小轎車瞬問成廢鐵駕駛受傷

    新北市瑞芳區海濱路上午發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區海濱路上午發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故。（記者林嘉東翻攝）

    2023/04/01 11:39

    〔記者林嘉東／新北報導〕清明節5天連假首日，新北市瑞芳區海濱路發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故；小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷；事故造成雙向回堵，半小時後才恢復雙向通行。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天上午9點半獲報，新北市瑞芳區海濱路153號前有一起散裝水泥曳引車撞及停在路旁的小轎車。

    瑞芳分隊等消防隊員趕抵，26歲吳姓男駕駛臉、手有多處擦傷，經消防隊員轉送基隆長庚醫治，已無大礙。

    不過，整起事故造成交通回堵嚴重，瑞芳警方獲報到場疏導車流半個多小時才恢復交通順暢。

    警方初步調查，肇事的水泥車，是由43歲許姓男性駕駛，由基隆開往宜蘭，途經海濱路153號前，疑因天雨路滑突然失控，撞及熄火停在路旁的小轎車。

    警方指出，小轎車左後方被水泥車撞擊後，被推擠往前撞上路旁店家鐵捲門、門柱，致小轎車車頭右側、車尾左後車體，嚴重凹陷，整輛車幾乎全毀。

    第六大隊大隊長羅億田提醒市民遇到車禍時，應立即撥打110或119報案，提供正確的地點及情資，才能讓警方及消防救援能量迅速到位，而且不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。

    小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

    小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

    清明連假首日，新北市瑞芳區海濱路上午發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故；小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

    清明連假首日，新北市瑞芳區海濱路上午發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故；小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

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