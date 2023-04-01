天雨路滑！水泥車失控猛撞 小轎車瞬問成廢鐵駕駛受傷
2023/04/01 11:39
〔記者林嘉東／新北報導〕清明節5天連假首日，新北市瑞芳區海濱路發生散裝水泥曳引車失控撞及路旁轎車事故；小轎車遭水泥車猛烈撞擊後，整部車幾乎全毀，還好小轎車駕駛僅臉、手部受輕傷；事故造成雙向回堵，半小時後才恢復雙向通行。
新北市消防局第六救災救護大隊今天上午9點半獲報，新北市瑞芳區海濱路153號前有一起散裝水泥曳引車撞及停在路旁的小轎車。
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瑞芳分隊等消防隊員趕抵，26歲吳姓男駕駛臉、手有多處擦傷，經消防隊員轉送基隆長庚醫治，已無大礙。
不過，整起事故造成交通回堵嚴重，瑞芳警方獲報到場疏導車流半個多小時才恢復交通順暢。
警方初步調查，肇事的水泥車，是由43歲許姓男性駕駛，由基隆開往宜蘭，途經海濱路153號前，疑因天雨路滑突然失控，撞及熄火停在路旁的小轎車。
警方指出，小轎車左後方被水泥車撞擊後，被推擠往前撞上路旁店家鐵捲門、門柱，致小轎車車頭右側、車尾左後車體，嚴重凹陷，整輛車幾乎全毀。
第六大隊大隊長羅億田提醒市民遇到車禍時，應立即撥打110或119報案，提供正確的地點及情資，才能讓警方及消防救援能量迅速到位，而且不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。