台南警方緝毒連開23槍 2嫌落網、1共犯逃脫

歸仁警方緝毒、肅槍，並查獲竊盜案，將嫌犯移送法辦。（民眾提供）

2023/04/01 09:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局偵辦毒品案，前天前往摩鐵攻堅，現場逮獲穆姓主嫌等2名男子，並發現偷剪的電纜線贓物，意外瓦解竊盜集團，但圍捕過程中，有1共犯趁隙逃逸，甚至駕車企圖衝撞，幹員連開23槍，雖然仍被兔脫，已掌握身分，全力追緝。

另外，歸仁警方也會同刑事局、台中大雅分局等，同步在南投查獲46歲的梅姓男子非法持有改造手槍1把，並起出大批子彈，一併依法偵辦。

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歸仁分局獲報，台南42歲的穆姓男子，以及南投縣梅嫌等人，涉及毒品、槍枝案，立刻進行蒐證，報請檢方指揮偵辦。

警方於前天收網，同步在仁德區與南投縣緝毒、肅槍，順利將穆、梅等2嫌逮捕到案。

這次兵分二路的查緝，專案小組在南投起出梅嫌持有的手槍1把、子彈，以及改造工具，還有第一、二級毒品逾200公克，並查扣贓款24萬元。

在台南的部分，專案小組發現一干人犯藏匿於仁德區的一家汽車旅館內，部署攻堅，現場查獲穆姓主嫌，以及56歲江姓男子。

現場除了查出毒品吸食工具，更在房內發現2嫌所偷取的電纜線，以及截剪的工具等，意外破獲民生竊盜案，瓦解犯罪集團。

警方指出，圍捕過程中，有1名共犯駕駛車輛衝撞員警，專案人員為維護自身與裝備的安全，隨即大膽使用槍械並逕行朝輪胎射擊制止。

警方連開23槍，車子都已爆胎，犯嫌仍持續往外衝，顧及街道上過往民眾的安全，幹員停止射擊，分局也立即發布攔截圍捕。

不久，專案小組在東區發現遭該犯嫌棄置的車輛，經採證後，已掌握逃逸歹徒身分，目前積極查緝中。

2起案件經警詢後，昨晚依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，以竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

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警方在仁德區的「摩鐵」緝毒，1共犯駕車衝撞、逃逸。（民眾提供）

警方在仁德區以及南投縣緝毒、肅槍，查獲相關證物。（民眾提供）

警方在仁德區以及南投縣緝毒、肅槍，查獲相關證物。（民眾提供）

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