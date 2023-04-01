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    裝病不做筆錄、嗆局長「依法提告」 警官涉性騷3萬交保

    林訓毅在涉性騷擾案後，不滿督察警官找他做筆錄，他傳訊息給局長廖宗山，指督察人員影響他休養，他會依法提告，不久就在臉書PO到地檢署按鈴的照片。（翻攝臉書）

    林訓毅在涉性騷擾案後，不滿督察警官找他做筆錄，他傳訊息給局長廖宗山，指督察人員影響他休養，他會依法提告，不久就在臉書PO到地檢署按鈴的照片。（翻攝臉書）

    2023/04/01 03:28

    〔記者王捷／台南報導〕南警兩線三星警官林訓毅，藉口約賣房喝咖啡又要求續攤，涉性騷女房仲，違反跟蹤騷擾法被捕，檢方聲押，今凌晨2時許，南院裁定3萬交保。

    這次警方大動作，傳出是他以養病為由，拒作調查筆錄，被督察警官嗆裝病後，他還傳訊給警察局長廖宗山，稱要依法提告，並po出按鈴提告的照片，讓廖宗山直接反嗆：「要告去告！」

    被害人親友指控，林訓毅以賣房為由，約女房仲喝咖啡，又要求開車載女房仲續攤KTV唱歌，才願意給對方簽約機會，豈料在席間女房仲被摟腰，她想趕快離開，林還不讓她下車，並聲稱要看到女房仲的機車車牌才要離開。

    翌日，女房仲不敢單獨與林訓毅見面看房，找了店長陪同，但林訓毅看到男店長，掉頭就走，接著傳訊騷擾對方，又到女房仲的工作場所擾亂，要見女房仲想把事情說清楚。

    後來，林訓毅到警所對女房仲提告侵入住宅，但警方一查發現這個「住宅」是林訓毅前女友的，他沒有提告權，卻要求所長處理好，否則會跟分局長講；隨後警所也收到女房仲提出的性騷擾告訴，警方認為林訓毅騷擾行為有持續性，違反跟騷法。

    林訓毅涉案後，突然自稱罹患急性疾病，去醫院就醫時，督察人員要求要做訪談，疑似遭他拒絕，請醫院保全要督察警官離開。林的直屬長官、督察警官等他返家，又親自到他家提出做訪談，督察直接要他起床，不要裝病，豈料林一起身就跌倒，其母打119再把他送去醫院。

    林訓毅還傳訊息向警察局長廖宗山抗議，聲稱督察影響他休養，他會依法提告，讓廖宗山不滿回嗆：「你在恐嚇我嗎！你自己做什麼，你自己知道！」林訓毅3月30日還PO出一張去南檢按鈴的照片，在警界引起討論。

    接著在3月31日，警分局持拘票拘提林訓毅，移送南檢後聲押，南院則是在今天凌晨開了羈押庭，隨後做出3萬元交保裁定。

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