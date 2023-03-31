她認識中東醫師男LINE以「寶貝」互稱 被騙當車手GG了

邱姓婦人在網路認識自稱中東醫生的男子（如圖），卻因此淪為車手共犯。（中壢警分局提供）

2023/03/31 23:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一名邱姓婦人（66歲）在LINE認識自稱是中東醫生的男子，卻不知被詐騙集團利用，因提供帳戶資訊提領贓款，淪為詐騙集團車手共犯，經超商店員覺得可疑報警，員警到場追查發現，邱婦身上領有14萬元，實際上則是另一名羅姓婦人（60歲）所匯，追查赫然發現，2人都是遭自稱「DR.」的中東醫師男友所騙，讓承辦員警直搖頭苦笑說道「阿姨！妳被騙啦！」

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒今日指出，邱婦前天傍晚在中壢區復興路一家超商，欲購買5000元的APPLE STORE點數時，引起店員懷疑報警，兩名員警到場經追查發現，邱婦在FB交友軟體結識自稱在中東的醫師「DR.」，再轉到LINE交談，彼此沒有見過面，卻以「寶貝」互稱，對方還頻頻灌邱婦「親愛的」、「我非常愛你」迷湯。

請繼續往下閱讀...

前天傍晚，自稱「DR.」的中東醫師誆稱匯了43萬7000元給邱婦，要邱婦協助購買比特幣後，用來支付國際包裹的海關費用和稅金，但在這之前要邱婦先領14萬元領出來，並用這筆錢購買APPLE STORE點數讓他使用，員警立刻追查金流，赫然發現這個中東醫師男友匯給邱婦的43萬7000元，竟然是另一名羅婦所匯的。

更誇張的是，邱婦、羅婦2人都是因為掉入這名中東醫師男友「DR.」的甜蜜陷阱，為愛付出行動和金錢，要幫他付錢領包裹，邱婦更因為提供帳戶資訊還提領贓款，淪為詐欺集團的領錢車手共犯，警方當場查扣14萬元並發還給羅婦，邱婦訊後依詐欺罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

警方提醒，網路交友陷阱多，在社群網站、交友軟體遇到外國人搭訕更要注意，千萬不要提供帳戶資訊，萬萬不要聽信甜言蜜語，免得損失錢財還涉案，得不償失。

中壢警方查獲邱姓婦人被騙當車手共犯，查扣14萬元。（中壢警分局提供）

邱姓婦人和自稱中東醫師男子LINE交談，因對方甜蜜攻勢而淪為詐騙車手。（中壢警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法