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    大甲媽遶彰化 警與宮廟、陣頭簽約宣誓避打架

    去年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多名員警受傷。 （資料照）

    去年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多名員警受傷。 （資料照）

    2023/03/31 12:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕去年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多名員警受傷，今年大甲媽遶境進香活動，預計4月22日進入彰化市並將通過以打架出名的民生地下道，縣警局為此邀集46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事，並表達警方嚴正執法的決心。

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天抵達彰化縣警局拜會局長張國雄，感謝員警的辛勞，雙方並討論如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況。

    警方指出，預計大甲媽鑾轎4月22日下午從台中市大度橋進入彰化縣境，依預訂路線南下遶經彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、埔心鄉、永靖鄉、北斗鎮及溪州鄉等地後進入雲林縣；回鑾路程預計於27日凌晨自西螺大橋進入本縣溪州鄉，北上行經北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、埔心鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉及彰化市等地，預計29日凌晨由大度橋進入台中市。

    大甲媽祖遶境彰化，往年偶有民眾過於激情發生爭搶神轎情事，為避免衍生衝突，縣警局今年邀集彰化縣轄內46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事，表達警方嚴正執法的決心。

    另警方更針對易發生衝突地點彰化市民生地下道、永樂街天后宮等處所，嚴密部署，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，不允許衝突衍生治安事件。局長張國雄強調，警方執法立場明確且堅定，如有不法分子故意滋事、暴力搶轎，警方必定依刑法等相關法令嚴懲究辦，絕不寬貸。也協請大甲鎮瀾宮協調各宫廟、陣頭遵守警方相關管制措施，共同守護優質宮廟傳統文化。

    去年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多人掛彩，其中有多名員警受傷。 （資料照）

    去年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多人掛彩，其中有多名員警受傷。 （資料照）

    每年大甲媽祖遶境彰化市區時都會傳出肢體衝突，警方都會部署大批警力維安。 （資料照）

    每年大甲媽祖遶境彰化市區時都會傳出肢體衝突，警方都會部署大批警力維安。 （資料照）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右5）昨天率員拜會彰化縣警局長張國雄（右4），雙方人員就如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況交換意見。 （警方提供）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（右5）昨天率員拜會彰化縣警局長張國雄（右4），雙方人員就如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況交換意見。 （警方提供）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）昨天拜會彰化縣警局長張國雄（右），就如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況交換意見。 （警方提供）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）昨天拜會彰化縣警局長張國雄（右），就如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況交換意見。 （警方提供）

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