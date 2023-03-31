21年前后豐大橋女老師命案 男友及同夥判無罪再度撤銷發回

后豐大橋女教師命案，台中高分院再審更一審判王淇政（男友）、洪世緯均無罪，被最高法院發回再度更審。（資料照）

2023/03/31 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕21年前台中發生后豐大橋女老師陳琪瑄墜橋命案，最高法院4年前裁准再審，當時已入獄服刑的陳女男友王淇政、友人洪世瑋立刻出獄，經台中高分院再審更一審改判2人無罪，最高法院以兩項重要理由發回再度更審。

最高法院兩項撤銷理由包括，證人證述不符卷證資料，且再審更一審的無罪判決，是以事後鑑定人意見推翻21年前、時間久遠的事實，違背論理法則。

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本案發生在2002年12月7日凌晨1時許，檢方一度認定陳女輕生，將2男不起訴。但經陳女家屬喊冤，且證人證稱當時聽到陳女呼救，檢方重啟調查，改認洪男陪王男至后豐大橋，與陳女談判分手，王、陳爭吵後追逐、拉扯，2男再共同將陳女抬起，丟下橋致死，依共同殺人罪起訴。

一審台中地院、二審台中高分院均認定2男共同殺人，判王男15年、洪男12年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞後，2男入獄，洪男已假釋出獄。隨後辯護律師7度聲請再審被駁回，但全案於2018年2月7日，由最高法院罕見自為裁定准予再審，當天釋放王男。

台中高分院2019年12月改判王男、洪男均無罪，檢方上訴，最高法院2020年5月撤銷發回，台中高分院再審更一審經傳喚台大學者與力學專家，認定2男如果將陳女抬起拋下，陳屍位置應該是在拋摔陳女的橋面下方，不會是在距離橋墩2.75公尺處，2021年12月再度判兩人無罪，檢方再度上訴，最高法院撤銷發回。

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