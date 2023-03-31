首波18名檢察長候選名單出爐！林錦村、顏迺偉名列其中

法務部常務次長林錦村報名檢察長遴選。（資料照）

2023/03/31 11:12

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕法務部今年開出4到6個檢察長職缺，檢察官人事審議委員會中的9位民選委員對外公開徵求自我推薦與他人推薦，31日早上10點公佈的第一波候選人，共18人，法務部常務次長林錦村及主秘顏迺偉名列其中；民選委員將持續受理報名到今天下午5點為止，屆時將公佈第二波確定名單。

第一波的18名候選人司法官學院結訓期別從24期到39期不等，其中較受矚目的是林錦村與顏迺偉，林有機會擔任二審或是六都地檢署的檢察長；顏則有機會出任六都地檢署的檢察長。

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第一波18名候選人名單如下：

1.吳萃芳／臺灣高等檢察署臺中檢察分署主任檢察官／24期

2.林慶宗／法務部行政執行署署長／26期

3.張金塗／臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官／26期

4.林錦村／法務部常務次長／28期

5.黃玉垣／法務部法制司司長／28期

6.王文德／法務部綜合規劃司司長／30期

7.汪南均／法務部國際及兩岸法律司副司長／33期

8.吳慧蘭／臺灣高等檢察署檢察官／33期

9.顏迺偉／法務部主任秘書／33期

10.曾昭愷／臺灣高等檢察署臺南分署檢察官借調司法院政風處處長／34期

11.洪景明／臺灣宜蘭地方檢察署檢察官／35期

12.曾文鐘／臺灣高等檢察署檢察官／35期

13.柯宜汾／法務部司法官學院教務組長／36期

14.孫治遠／臺灣高等檢察署檢察官（現借調法務部調查局政風室主任）／37期

15.陳佳秀／法務部保護司副司長／37期

16.林漢強／臺灣臺北地方檢察署借調廉政署視察室主任／38期

17.謝謂誠／臺灣臺中地方檢察署檢察官／38期

18.周士榆／臺灣臺北地方檢察署借調國家安全局政風處處長／39期

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