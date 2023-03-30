良田變廢田！彰化老農供地回填廢棄物 一審判1年6月

彰化洪姓農民找人買土回填，卻沒有購土證明，經查回填的都是事業廢棄物，因而被判刑。（示意圖與新聞事件無關 ，資料照）

2023/03/30 20:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣洪姓老農在大城鄉擁有一塊土地，但無耕作還找人來回填土方，還辯稱以每車3000元購入良土回填，共購入約60車，但洪男僅靠老農年金過活，根本無力支付10數萬元購土費，最後謊言遭拆穿，環保局開挖發現回填的都是廢塑膠袋等事業廢棄物。彰化地院審理，依違反廢棄物清理法判洪男1年6月徒刑。

判決書指出，洪姓農民（72歲）在大城鄉與弟弟、妹妹共同持有一塊土地，2021年3月，洪農未經弟妹同意，與土地介紹人洪男接洽購土填地，事後遭人舉報傾倒不法廢棄物，同年7月23日，彰化縣環保局前往開挖發現，竟是掩埋廢椅背、廢塑膠袋等垃圾，彰化地檢署據此提起公訴。

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洪姓老農向環保局辯稱，他當初以一車500元購土，警詢時又說以一車3000元請洪男幫忙購入乾淨的土等，已購入約50至60車次，請款有10幾萬等語。法院調查，洪姓老農每月仰賴老農年金過活，其帳戶只有該款項匯入，並無多餘資力支付回填價金。

法官審理，認為洪姓老農辯詞自相矛盾，為畏罪卸責之詞，審酌被告無視環境重要，提供土地供他人回填廢棄物，恐有害大眾健康，因此判刑。

據了解，近年出現不少廢清業者，專找偏僻村落農田進行非法傾倒廢棄物等土地蟑螂行為，偵辦檢警指出，彰化沿海魚塭、農地下陷需回填，都需支付一定價金請土方業者運土回填，就有不肖業者與地主串通，以每車1000元至3000元等更高價碼，回填含有膠合板、美耐皿、油漆木材板、爐渣及營建廢棄物等不明土方回填，都可能造成環境污染，對於洪姓農民被判刑感到同情，勸誡莫為貪圖小利出賣土地，因為最後吃虧的還是自己。

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