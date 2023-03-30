費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾 出庭拒認罪

國民黨立委費鴻泰之子費聿德涉嫌在群組辱罵高中女同學，出庭拒絕認罪，士林地院法官定5月10日宣判。（資料照）

2023/03/30 19:10

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委費鴻泰之子費聿德涉嫌在群組「我就是破麻」中，以「婊子」、「垃圾」等語，辱罵不在群組內的呂姓高中女同學，被依妨害名譽罪嫌起訴。士林地院昨天開庭，費聿德拒絕認罪，法官定全案5月10日宣判。

起訴指，2021年1月19日到4月18日間，費聿德涉嫌在朋友間的WhatsApp群組「我就是破麻」辱罵呂女，第一次是針對呂女的黃姓男友發言，回應稱「你女朋友是婊子」，後來又指「他是婊子」、「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。

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士院昨天開庭，費聿德承認傳送這些文字，但否認辱罵呂女，且呂女不在群組內，他的文字也沒有特定對象，同時是為了緩和群組的對話氣氛。

費的辯護人認為，費聿德主觀上並無犯意，縱使有傳送這些文字，但同學、學長平時就會在群組內抒發謾罵或嘲笑，況且，黃男轉知時並未看清前後文，導致誤會。

辯護人進一步解釋，當時是黃男先傳送香蕉貼圖開黃腔，讓費聿德感到被挑釁而正當防衛，且黃男後來也傳送「以後不要開玩笑」，所以不能斷章取義，請求給予無罪判決。

公訴檢察官指出，「婊子」、「垃圾」等文字，是刑法中公然侮辱的用語，而黃男當時僅呂女一名女友，可見費聿德的言詞確實指的是單一對象，請求依法判決。呂女的告訴代理人則認費無悔意，請求重判。

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