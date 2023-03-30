為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾 出庭拒認罪

    國民黨立委費鴻泰之子費聿德涉嫌在群組辱罵高中女同學，出庭拒絕認罪，士林地院法官定5月10日宣判。（資料照）

    國民黨立委費鴻泰之子費聿德涉嫌在群組辱罵高中女同學，出庭拒絕認罪，士林地院法官定5月10日宣判。（資料照）

    2023/03/30 19:10

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委費鴻泰之子費聿德涉嫌在群組「我就是破麻」中，以「婊子」、「垃圾」等語，辱罵不在群組內的呂姓高中女同學，被依妨害名譽罪嫌起訴。士林地院昨天開庭，費聿德拒絕認罪，法官定全案5月10日宣判。

    起訴指，2021年1月19日到4月18日間，費聿德涉嫌在朋友間的WhatsApp群組「我就是破麻」辱罵呂女，第一次是針對呂女的黃姓男友發言，回應稱「你女朋友是婊子」，後來又指「他是婊子」、「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。

    士院昨天開庭，費聿德承認傳送這些文字，但否認辱罵呂女，且呂女不在群組內，他的文字也沒有特定對象，同時是為了緩和群組的對話氣氛。

    費的辯護人認為，費聿德主觀上並無犯意，縱使有傳送這些文字，但同學、學長平時就會在群組內抒發謾罵或嘲笑，況且，黃男轉知時並未看清前後文，導致誤會。

    辯護人進一步解釋，當時是黃男先傳送香蕉貼圖開黃腔，讓費聿德感到被挑釁而正當防衛，且黃男後來也傳送「以後不要開玩笑」，所以不能斷章取義，請求給予無罪判決。

    公訴檢察官指出，「婊子」、「垃圾」等文字，是刑法中公然侮辱的用語，而黃男當時僅呂女一名女友，可見費聿德的言詞確實指的是單一對象，請求依法判決。呂女的告訴代理人則認費無悔意，請求重判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被網友辱罵「垃圾議員」 邱于軒獲賠20萬元定讞
    2023/03/29 23:18

    被網友辱罵「垃圾議員」 邱于軒獲賠20萬元定讞
    檢察官都漏了這條罪 婦人罵少女「垃圾」被重判一倍
    2022/08/12 20:32

    檢察官都漏了這條罪 婦人罵少女「垃圾」被重判一倍

    變電所紛室內化 嫌惡設施變身好鄰居
    女大生國立轉私校法律系 補教老師罵「低能屁孩」被處罰金9千
    2022/03/15 14:36

    女大生國立轉私校法律系 補教老師罵「低能屁孩」被處罰金9千
    男罵警「阿斯巴辣」 法官：有貶意判罰2千
    2022/03/01 14:42

    男罵警「阿斯巴辣」 法官：有貶意判罰2千

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    PO照罵女友人「北港香爐」 男判拘55天、賠5萬元
    2021/12/11 20:03

    PO照罵女友人「北港香爐」 男判拘55天、賠5萬元
    客家話罵「你媽客兄」 法院認證不是侮辱
    2021/09/04 21:42

    客家話罵「你媽客兄」 法院認證不是侮辱
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播