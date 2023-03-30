台中房屋拆除釀倒塌1人死亡2人受困 勞動部職安中心開罰30萬

台中台灣大道一處房屋今天上午發生工安事故，1棟2樓磚造老宅今上午發生倒塌造成3名工人受困，1人救出送醫不治。（市府提供）

2023/03/30 15:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中區台灣大道一段拆除房屋時發生工安事故，1棟2樓磚造老宅今天上午倒塌造成3名工人受困，其中1名工人救出死亡，另2人仍在搶救中，勞動部中區職安中心派員現場初步調查發現，該老宅疑受隔壁老宅拆除影響構造穩定性，造成倒塌，由於現場並未做支撐防護設施，已勒令停工並依法開罰30萬。

今天工安事故發生地點為2棟二樓老宅，右方老宅（7號）昨天動工拆除，今天已是空地，今天繼續施工挖地基時，左側二樓老宅（5號）疑似無法抵抗拆除震動，也無足夠支撐防護，造成倒塌，當場壓住施工3名工人。

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中區職安中心主任李文進表示，業者違反營造安全衛生設施標準第67條，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物之場所從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效之預防設施，但派員到現場調查未發現有斜撐、鋼索等任何防護措施，已勒令停工，並依違反職業安全衛生法開罰30萬。

台中市勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦；此外，勞工局已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助。

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