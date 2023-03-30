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    軍備局監造商向營造商收回扣 白手套「加碼」多要20萬

    我國雲豹甲車重要生產基地的軍備局209廠傳出工程廠商收回扣弊案。（資料照）

    我國雲豹甲車重要生產基地的軍備局209廠傳出工程廠商收回扣弊案。（資料照）

    2023/03/30 13:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕我國雲豹甲車重要生產基地的軍備局209廠招標廠房採光散熱罩工程，游姓監造廠商以「材料不符」向石姓營造廠商打槍，還向石男索討60萬元回扣，幫忙傳話的中間人馮男另加碼多要20萬元，石男見工程利潤被吃光拒絕給錢；檢調獲報展開追查，游男被雄檢依違反政府採購法聲押，高雄地院裁定10萬元交保。

    檢方指出，前年11月，軍備局209廠招標廠房採光散熱罩工程，游姓監造商以146萬元得標工程委託設計監造案後，去年3月，軍備局再開標營造工程，石姓男子經營的營造公司以407萬得標。

    石男得標後，游男主動介紹馮姓男子給石男，稱未來施作工程時，如果有任何材料問題，都可以找馮男協助。石男動工時，把施工材料的書面資料送給負責監造的游男公司審查，結果被游男公司以材料不符規定等理由打槍，石男遍尋市面找不到游男要求的材料，於是想起馮男，希望馮男可以幫忙解決材料的事。

    而馮男疑似已跟游男串通好，石、馮見面洽談時，馮開口索討60萬元，聲稱是要給游男的回扣，自己這部分則要給20萬元，石男只要給80萬元，就能搞定施工材料不被刁難的事；由於採光散熱罩工程僅407萬，石男初步估算，給了80萬元回扣，自己這次工程不但沒賺還可能虧錢，於是拒絕馮男提議，不再跟他們往來。

    檢調獲報展開追查，游男否認指使馮男去收回扣，但檢方根據對話紀錄等相關事證，認定他違反政府採購法向法院聲押，高雄地院審理後，法官認定游男無串證、逃亡之虞，裁定10萬元交保。

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