議員補助款貪污案 劉邦友血案倖存者鄧文昌停審、呂邱葉判4年

高院更一審審理桃園縣議員補助款貪污案，裁定劉邦友血案倖存者鄧文昌（見圖）停止審理、判決女議員呂邱葉4年徒刑、褫奪公權3年。可上訴。（資料照）

2023/03/30 12:49

〔記者楊國文／台北報導〕27年前前桃園縣長劉邦友官邸血案中唯一倖存證人縣議員鄧文昌，被控1995年至1997年間擔任縣議員期間，與時任議員呂邱葉等人，利用議員補助款涉嫌收受廠商回扣，高等法院更一審今依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，判決呂邱葉4年徒刑、褫奪公權3年，鄧文昌則因在該血案中遭受腦病變等病情，無法參與審判，被更二審裁定停止審理，還可上訴。

此外，同案被告曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華等多位議員，之前已獲無罪確定。

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檢方指控，桃園縣（已改制為桃園市）第13屆議員鄧文昌、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華、林正峰等人，明知議員補助款是為配合議員對地方發展提出建言，以經費補助地方建設及教學設備，卻在1995年至1997年間，交付空白的補助款申請書給林姓廠商，林姓廠商則向相關學校聲請議員願意補助學校工程經費，順利取得工程後，向桃園市府請款，7名議員則從中收取3至4成的現金回扣。檢方偵查後，2008年依貪污罪嫌將鄧文昌等7人起訴。

桃園地院審理期間，因鄧文昌於1996年間前桃園縣長劉邦友官邸血案中遭槍擊，該案造成8死1傷重大慘劇，鄧文昌是命案現場唯一倖存證人，因腦部遭槍傷導致創傷後器質性腦病變，雖經多年治療，其認知與心智功能嚴重缺損猶如幼童，可表達意思範圍近乎闕如，桃院因此於2012年9月5日裁定，在鄧文昌辨識行為恢復前停止審判。後來，桃院直到2020年7月在鄧文昌家人與律師同意下才繼續審理此案。

桃園地院審理認為，除林姓廠商證詞，與先前提供的筆記本、業績明細表外，並無其他積極事證，且林姓廠商先後證述不一，無法證明鄧文昌等人涉貪，均判無罪。檢方不服判決，上訴高等法院，高院判曾榮鑑等人無罪，但改判呂邱葉4年徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得251萬多元應沒收，全案上訴後，最高法院將呂邱葉、鄧文昌2人涉案部份撤銷發回高院更一審審理，其他人的部份已確定。

高院更一審仍認定呂邱葉涉收賄不法的事證明確，今依不違背職務收賄罪判她4年徒刑、褫奪公權3年，另認定鄧文昌因病情嚴重無法參與審理，裁定鄧的部份停止審理。還可上訴。

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