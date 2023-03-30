台中拆屋2層樓建物倒塌3人受困 1死2待救

消防局與警方封鎖巷弄搶救中。（記者張瑞楨攝）

2023/03/30 13:10

首次上稿12:43

更新時間13:10

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市中區台灣大道一段的巷弄內，今天上午發生工安意外，案發處是兩棟二樓老宅，右方老宅（7號）昨天動工拆除，今天已是空地，不料，今天繼續施工挖地基時，左側二樓老宅（5號）卻倒塌，現場施工4人，1名60歲蔡姓工人喪失生命跡象，送醫搶救不治，怪手司機獲救無大礙，至中午12時整，尚有陳姓與吳姓2人受困搶救中。

包括台中市政府、消防局與警方，都忙著於現場搶救中，消防局並將整條巷弄封鎖，避免更嚴重的危害，現場一度有瓦斯外洩現象，但很快就排除，目前初步調查，這是一起工安意外。

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目前2名工人受困位置在地下一樓，搶救難度極高，至於送醫不治的蔡姓工人，當時因崩塌被擠壓至隔壁（9號）建築物的牆面，雖很快被救出，但已無生命跡象，送醫搶救不治。

附近居民說，上午10時40多分，聽到轟轟的房屋傾倒聲音，現場有人喊叫，「房子倒了，壓到人了，快去報案」，此工程由一家營造公司施工，受困者都是該公司的工人，救難人員仍搶救中。

台中市消防局初步研判，崩塌的老宅是以前的磚造二樓建築，並非鋼筋水泥的建築，磚造建築不耐震，對抗應力變化（例如底部淘空）的能力低，可能是這起工安意外的重要因素。

百年老宅崩塌 都發局長：疑未依規申請拆除

當地光復里長張富星說，崩塌的5號老宅建於日治時代，至今有上百年歷史，這百年來不斷翻修，隔壁7號拆除時，屋主曾建議5號老宅一併重建，但5號屋主沒有同意，案發當時5號老宅內無居民。

台中市都發局長李正偉表示，該建物門牌號為5號，1950年就存在（實際時間更早），當時有申請保存登記，是舊有的合法建物，但可能未依規申請拆除執照，或不當施工，導致這起工安事故，中市政府後續將持續調查釐清。

現場有一位看似失智的阿嬤，她是目前受困吳姓工人的阿嬤，這名工人將阿嬤安置工地旁的車內，案發時阿嬤很快被消防與警察帶離現場，她不知發生什麼事情，目前由中市政府協助安置，這名工人的弟弟，中午後奔至現場，想動手挖磚頭搶救胞兄，情緒極激動，被在場員警制止，帶離現場，希望他情緒能平緩。

消防人員將受困傷者救出。（民眾提供）

消防人員救出受困吳姓工人的阿嬤。（記者廖耀東攝）

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