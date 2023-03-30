見酒醉女搭計程車 男竟駕車尾隨假裝朋友載往摩鐵性侵

阮男見到小婉（化名）搭上計程車離開後，竟駕車尾隨至小婉住處社區前，向運將佯稱自己是小婉朋友，把小婉載往摩鐵性侵得逞。（情境照）

2023/03/30 12:36

〔記者王定傳／新北報導〕前年2月間，從事科技業的35歲男子阮國榮，在台北東區某KTV附近，見到一名酒醉女子小婉（化名）搭上計程車離開，竟駕車尾隨至小婉住處社區前，向運將佯稱自己是小婉朋友，把小婉載往摩鐵性侵得逞，新北地院審理後依乘機性交罪，判處阮男4年徒刑，可上訴。

檢警調查，前年2月26日早上6時許，阮男在北市某KTV附近，見小婉搭上計程車離開後，竟駕車尾隨至小婉住處社區前，打開車門向運將佯稱自己是小婉朋友、會送小婉回家，騙過運將後，隨即把小婉載往新北市一家摩鐵性侵得逞。

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小玉清醒後氣憤提告，阮男否認犯行，辯稱：「我是因為想跟小婉搭訕，才會駕車尾隨計程車至小婉住處，我在小婉下車時向她搭訕後，她自己走到我的車上，並同意跟去汽車旅館休息，當時小婉的精神清楚、正常，不僅能與我聊天、對話，還主動問我是否想與她發生性行為，後來我們就發生關係，我並未乘機性交」等。

審理時，運將指證，小婉當時已酒醉、語無倫次，此時後座的門突然打開，一名男生自稱是小婉朋友要帶她回家，他因此跟小婉說：「你朋友來帶你下車」，小婉轉過頭看他一下並問說：「他是誰啊？」隨後該男子就拉著小婉的手，並拿著她的包包，快下車時，小婉又轉頭問「他是誰啊？」但由於該男子掛保證說：「我是她的朋友，她家就住這棟大樓的樓上，我等一下會載她到大樓地下室，再送她上樓」，他便沒再過問。

合議庭認為，被害者所述前後一致，並無明顯矛盾或不合常理之處，又有運將證詞補強，加上行車紀錄器及摩鐵監視器畫面均顯示，小婉下車後及進入摩鐵時，確因不勝酒力而意識不清、步履蹣跚，離開汽車旅館時精神狀態也不好，加上她事後向友人訴苦，遭侵犯後也有出現害怕、驚慌、哭泣等情緒，判定阮男有罪。

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