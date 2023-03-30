惡霸魚肉鄉民、暴力討債 明仁會三峽分會副會長收押

新北警三峽分局、保大、刑事局偵四隊掃蕩瓦解明仁會三峽分會，荷槍實彈逮獲首惡陳姓副會長等6嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/30 09:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕棒打出頭鳥！新北市三峽警分局、保大28日拂曉出擊，緝獲凶狠的竹聯幫仁堂明仁會三峽分會陳姓副分會長等6名黑幫份子，陳嫌為首的犯罪組織魚肉地方，連雜貨店都去討債，囂張施放炮竹，張貼討債告示，在賣場毆打不願加入幫派的國中生，包括首惡陳嫌及打手謝嫌兩人被收押，明仁會囂張勢力瓦解。

三峽警分局長許城銘表示，竹聯幫仁堂明仁會日前高調在北市萬豪酒店舉辦春酒，現場各地分會大張旗幟，嶄露頭角搶曝光，甚至找辣妹助興，此舉引來警方重視，全國雷厲風行大掃黑，三峽警方便蒐報、鎖定明仁會三峽分會陳姓副會長掃蕩，壓制幫派囂張氣焰，維護地方治安。

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警方調查犯罪集團犯行，27歲陳嫌（綽號阿馴，特徵頸部刺上該字），去年5月剛出獄，仍不知悔改，擔任竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長職務，持續操縱旗下幫眾在三峽地區為非作歹，犯下多起暴力事件，更召募吸收小弟加入明仁會，行徑相當囂張。

去年九月一名被害人與他人有債務糾紛，陳男竟夥同27歲謝男、25歲曾男到被害人家中，恐嚇在鄉下經營雜貨店的老母親，還張貼大量恐嚇傳單，讓他不敢回家，家人也心生恐懼。

同一月份，另名蘇姓被害人不願配合陳男加入明仁會，竟遭陳男夥同曾男及其他幫眾，噴灑辣椒水及拳打腳踢，被害人被打得遍體鱗傷，送醫後才撿回一命

據了解，今年2月另一名被害人因與陳某有毒品債務糾紛，陳男指揮旗下幫眾闖入被害人住處施暴，並在住處外燃放鞭炮示威恐嚇，甚至將被害人逼逃往土城一帶的靈骨塔墓園，當面嗆聲「要砍死他」，被害人嚇得躲藏在山區草叢，連滾帶爬才逃過一劫，陳男心有未甘，仍指揮幫眾在現場燃放鞭炮，企圖逼被害人出面，囂張行徑令人髮指。

三峽警分局蒐集相關事證後，報請新北地檢署檢察官羅雪舫指揮偵辦，28日清晨由分局長許城銘親自勤教後拂曉出擊，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組及少年警察隊等單位，兵分多路執行攻堅任務，一舉逮獲明仁會三峽分會陳姓副分會長、謝姓、曾姓、邱姓、吳姓及洪姓等幫眾共6人。

荷槍實彈的霹靂幹員打頭陣，衝入一家小吃店二樓，幹員持槍警戒並破門，「不要動！手舉高！手舉高！棉被掀開！」霹靂幹員大聲斥喝，陳男與老婆仍躺在床上呼呼大睡，見警破門後陳男一臉驚恐，囂張氣焰全都不見，而陳男上個月還高調率幫眾參加明仁會在五星酒店舉辦的春酒，更曬出當時與會長「京葵」的合照，似乎象徵傳承接棒的意味，如今卻只穿條內褲狼狽落網。

另一名謝姓幫眾，在三峽地區逞凶鬥狠，召募小弟入幫，同樣也被員警從住處拘提到案，而另一名曾姓幫眾也有殺人及妨害秩序等前科，同樣在清晨被員警拘提到案。他們平常逞兇鬥狠，動輒打人及暴力討債，若有不從則噴灑辣椒水或是棍棒伺候，背後都是由陳男指揮操縱，警方將他們依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵審，檢察官也一口氣聲押包含陳姓副會長在內的3名惡煞，最後法院裁定陳男、曾男收押禁見，謝男則以5萬元交保，檢警並要深入追查其餘共犯，徹底殲滅黑幫勢力。

三峽警分局長許城銘說，黑道幫派嚴重影響社會治安，警方絕對嚴厲掃蕩，除了針對他們所犯的案件全面清查外，也會結合新北市政府等單位，斬斷黑幫賴以為生的金流與事業，保障民眾生命財產安全。

圖為陳嫌等人上月在萬豪酒店春酒時合照。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三峽分局、保大、刑事局偵四隊掃蕩瓦解明仁會三峽分會，荷槍實彈逮獲首惡陳姓副會長等6嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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