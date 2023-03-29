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    首頁　>　社會

    狼醫猥褻女工讀生 還噁稱「妳學姐以前都有給我抱」

    在北市經營診所的洪姓醫師涉猥褻女工讀生，一審判9月徒刑，不得易科罰金，洪男得知事態嚴重，上訴高院後改口認罪，和被害人和解並賠償，高院今改判9月徒刑、緩刑2年，免入獄。（記者楊國文攝）

    在北市經營診所的洪姓醫師涉猥褻女工讀生，一審判9月徒刑，不得易科罰金，洪男得知事態嚴重，上訴高院後改口認罪，和被害人和解並賠償，高院今改判9月徒刑、緩刑2年，免入獄。（記者楊國文攝）

    2023/03/29 16:07

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市一家診所洪姓負責人兼醫師，提供2樓房間給正妹女工讀生住。不久，洪竟利用看診結束後，要求女工讀生「給我抱一下」，還噁稱「妳學姐以前都有給我抱」，隨即強行猥褻，洪男一審被依強制猥褻罪判刑9月，不得易科罰金；洪男惟恐被判刑入獄，上訴後改口認罪，賠償被害人及取得和解，高等法院今改判9月徒刑、緩刑2年，可上訴。

    已婚的洪姓醫師，將診所2樓房間提供給負責掛號、清潔的女工讀生暫住，前年9月某日晚間，洪男看診完畢後，竟跑到診所2樓要求女工讀生給他抱一下，女工讀生拒絕，並要求洪男離開，但洪男竟出言騷擾，噁稱「妳學姐以前都有給我抱」，即將她環抱，並強行撫摸她，還拉著她的手去摸他的生殖器，被害人雖全力反抗，仍遭洪男強制猥褻得逞。

    事後，被害人向多位友人哭訴，並連夜打包搬家，且在第2天請辭並提告。

    洪男應訊坦承有問女工讀生「可否抱一下」，並有用手摟住她的肩膀，但否認猥褻。檢察官依女工讀生指述、診所員工亦證稱洪男事發後表示「做錯事」，委託聯繫她稱要道歉、賠償，對話錄音等事證，依強制猥褻罪將洪男起訴。

    士林地院審理時，洪男仍否認犯罪，被依強制猥褻罪判刑9月，不得易科罰金，若上訴後，依此判決確定，將須入獄。

    洪男上訴高院後，改口認罪，並和女工讀生取得和解，支付賠償金，他主張一審判刑過重，請求從輕量刑，給予緩刑機會。高院認為洪男已知所警惕，同意給予緩刑，今改判為9月徒刑、緩刑2年。

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