為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「水漾森林」再傳意外 1女山友滑落邊坡受傷待援

    南投與嘉義交界的「水漾森林」風景優美，在接獲1名女山友受傷通報後，南投縣消防局立即展現救援行動。（資料照）

    南投與嘉義交界的「水漾森林」風景優美，在接獲1名女山友受傷通報後，南投縣消防局立即展現救援行動。（資料照）

    2023/03/29 13:52

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，今日再傳一起登山意外，1名60多歲的許姓女山友，與6名朋友一起從南投縣杉林溪登山口出發挑戰一日往返水漾森林的「單攻」行程，怎料，在有水工寮路段不慎滑倒，造成身體及手腳擦傷，南投縣消防局接獲通報，並確定婦人意識清醒，且無生命危險之虞，於上午11點左右徒步深入山區展開救援行動中。

    南投縣消防局指出，1999年921大地震發生後，因造成石鼓盤溪河道受阻，致形成長約1公里、寬約200公尺的堰塞湖，其中林木因長期泡水枯死，予人一種蒼涼的美感，而有了「水漾森林」的夢幻名稱。儘管通往「水漾森林」的路況不佳，但仍有許多山友冒險前往。

    據了解，許姓女山友一行7人，今日上午6點左右，從杉林溪登山口出發後，便朝單程約11公里的「水漾森林」方向前進，並計畫以一天時間往返，惟因路徑狹小、彎曲又陡峭，女山友一時不小心便滑落邊坡受傷，目前也在同行友人陪同下，於滑倒的有水工寮路段等待救援，南投縣消防局救助人員也以最快速度挺進，以便盡早將人平安救下山。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    水漾森林迷途情侶尋獲 平安抵達杉林溪仁亭未受傷
    2021/08/02 17:42

    水漾森林迷途情侶尋獲 平安抵達杉林溪仁亭未受傷
    野溪暴漲 情侶困水漾森林失聯
    2021/08/02 05:30

    野溪暴漲 情侶困水漾森林失聯

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！
    情侶造訪水漾森林迷途 嘉縣警消明早出發搜救
    2021/08/01 21:15

    情侶造訪水漾森林迷途 嘉縣警消明早出發搜救
    登山超紅景點「水漾森林」 調查評估對下游無潛在危險
    2020/10/21 18:31

    登山超紅景點「水漾森林」 調查評估對下游無潛在危險

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播