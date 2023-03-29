「水漾森林」再傳意外 1女山友滑落邊坡受傷待援

南投與嘉義交界的「水漾森林」風景優美，在接獲1名女山友受傷通報後，南投縣消防局立即展現救援行動。（資料照）

2023/03/29 13:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」，今日再傳一起登山意外，1名60多歲的許姓女山友，與6名朋友一起從南投縣杉林溪登山口出發挑戰一日往返水漾森林的「單攻」行程，怎料，在有水工寮路段不慎滑倒，造成身體及手腳擦傷，南投縣消防局接獲通報，並確定婦人意識清醒，且無生命危險之虞，於上午11點左右徒步深入山區展開救援行動中。

南投縣消防局指出，1999年921大地震發生後，因造成石鼓盤溪河道受阻，致形成長約1公里、寬約200公尺的堰塞湖，其中林木因長期泡水枯死，予人一種蒼涼的美感，而有了「水漾森林」的夢幻名稱。儘管通往「水漾森林」的路況不佳，但仍有許多山友冒險前往。

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據了解，許姓女山友一行7人，今日上午6點左右，從杉林溪登山口出發後，便朝單程約11公里的「水漾森林」方向前進，並計畫以一天時間往返，惟因路徑狹小、彎曲又陡峭，女山友一時不小心便滑落邊坡受傷，目前也在同行友人陪同下，於滑倒的有水工寮路段等待救援，南投縣消防局救助人員也以最快速度挺進，以便盡早將人平安救下山。

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