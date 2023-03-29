新竹市府截圖告「郎員大」及「海人」 簡易法庭判不罰

新竹市府告粉絲專頁「郎員大」及「海人」違反社維法，簡易法庭判不罰。市府發言人施淑婷仍堅稱，市府團隊遭惡意抹黑，市府有必要澄清，讓市民了解真相。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/03/29 12:39

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自由時報

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府1月初認為臉書粉絲專頁「海人」及「郎員大」分享網友留言與截圖涉及不實訊息，市府發言人施淑婷前往市警局依違反社會秩序維護法提告，近日「海人」粉專在臉書公布，收到新竹簡易法庭的掛號信，提到法院判決主文「均不罰」，反批新竹市長高虹安與發言人上任後的「起手式」就是濫用警察與司法資源，但「台灣還是有公理與正義的」。

對此結果，施淑婷表示，市府團隊遭到惡意抹黑，市府有必要澄清，讓市民了解真相，言論自由不應該無限上綱，也對辛苦為城市奉獻的公務員不公平。但對是否申請法院再審理未回應。

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臉書粉專「海人」3/28貼文：

臉書粉專「海人」昨天發文指出「收到新竹簡易法庭的掛號了，主文就是均不罰，高虹安跟她的發言人，上任之後的起手式就是濫用警察與司法的資源，把對市政相關做討論的人以社維法舉發，想要讓批評其施政的人心生恐懼，因為上帝說不可含怒到日落，所以我也早就沒啥情緒了，雖然因為重抽停車場的事情，讓新竹有人喊罷免，但我還是期待她做好做滿，畢竟民主就是自選自受，然後她想讓我們閉嘴哪有這麼容易，我們後面是沒有老也沒有人可以搞定司法，但我相信台灣還是有公理與正義，我就看你還能擺拍多久。」

而「海人」與「郎員大」兩粉專會被新竹市府提告，主要起因於今年1月初有網友在臉書社團「新竹人新竹事」中，放上民眾在南寮漁港周圍燃放煙火，事後並未帶走相關廢棄物的畫面，並在貼文打上「南寮漁港怎麼了？怎麼這麼髒？」結果有網友回應，指稱是因為高虹安說環保局不要用派遣工，都要用正職。

臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」因此分享網友的留言截圖，而上任沒多久的新竹市府則委由發言人施淑婷赴市警局提告，希望不要再讓莫名其妙的粉專，發布不實訊息。

新竹市府告粉絲專頁「郎員大」及「海人」違反社維法，結果獲簡易法庭判不罰。（取自海人粉專）

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