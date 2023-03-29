前經濟部次長張鍾潛掏空台苯 年事已高輕判緩刑定讞

經濟部前常務次長張鍾潛因年事已高，改判2年徒刑、緩刑5年。（資料照）

2023/03/29 11:10

〔記者張文川／台北報導〕經濟部前常務次長張鍾潛，於兼任台苯及台苯轉投資的致恩科技董事長期間，指示部屬作假帳、假交易，掏空致恩資產致其虧損呆帳3億多元，一、二審均被依證交法虛偽財報罪判處3年徒刑，更一審去年10月考量他認罪具悔意，且已76歲年事已高，改判2年徒刑、緩刑5年，支付國庫360萬元；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，張鍾潛在2002年2009年兼任台苯與致恩科技董事長時，與總經理、會計主管及簽證會計師等人，藉由「虛列存貨」手法，隱匿1億4917萬多元虧損，隱匿境外投資虧損1247萬元，以及呆帳損失1億5971萬多元。

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張等人將虛列的存貨，賣給境外紙上公司，再利用子公司與境外子公司進行假交易，包括美金120萬元的勞務收入、美金160萬元的出售商標行銷權收入，以美化致恩科技的財務報告。

法院一審、二審均依虛偽財報罪判張3年徒刑；高院更一審審理時，張鍾潛認罪，合議庭審酌張犯罪情節不輕，但考量本案發生已10多年，並於2011年重編財報，公司已於2014年解散清算完畢，降低損害，張已76歲年事已高，無再犯之虞，去年10月改判2年徒刑、緩刑5年，繳交國庫360萬元，獲最高法院維持確定。

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