一手申請中油補助、另手向鄰長募款辦活動 里長涉貪9萬多被訴

高市前鎮區竹內里長蘇慶忠（右一）舉辦中秋節活動涉貪被訴。（翻攝蘇慶忠臉書）

2023/03/29 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市前鎮區竹內里長蘇慶忠舉辦中秋節活動，他一手向中油申請補助，另手向鄰長發動募款，把差額9萬多元收進自己口袋，檢調約談他到案後，蘇本來被檢方飭令10萬元交保，但他交保後又跑去騷擾證人，被檢方聲押，今偵結後依貪污罪起訴。

檢方指出，2021年8月，蘇慶忠（69歲）以舉辦中秋節活動為由，成功向中油公司申請10萬元活動經費，但經費納入區公所年度預決算，需檢具相關資料後再向區公所請款；同年9月21日中秋節前夕，蘇邀集里內鄰長，宣布要辦「中秋節節能減碳宣導活動」，但謊稱經費不足，希望鄰長們發動樂捐，一起把活動辦得有聲有色。

請繼續往下閱讀...

鄰長們相挺，分別拿出2千至6千元不等的現金，蘇從鄰長手上「募到」8萬6千元後，先去里內某蛋糕店訂購2190個小蛋糕（單價40元，總價87600元），他再拿蛋糕店給他的空白單據，填上不實的單價後，以舉辦中秋節活動向區公所申報9萬8千元。

區公所把9萬8千元匯到麵包店帳戶後，麵包店黃姓負責人發現多了1萬多元，打電話給蘇詢問此事，蘇回說「我知道」後，前往麵包店領走差額1萬多元，再加上鄰長們樂捐的8萬6千元，辦一次中秋活動共賺了9萬多元。

檢調獲報展開追查，因涉貪金額不高，雄檢複訊後裁定10萬元交保，沒想到，蘇慶忠步出地檢署後，竟回到里內找其他尚未製作筆錄的鄰長串通證詞，又企圖修改單據，檢方獲報後認定他有串證之虞，再將他拘提到案並向法院聲押；檢方認定蘇涉嫌貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，可處7年以上徒刑、得併科6千萬以下罰金，今偵結後依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法