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    「甕中捉鱉」一個都不少！ 雲警破獲流動職業賭場逮46人

    斗六警分局前天凌晨破獲流竄的職業賭場，查獲吳姓主嫌及45名賭客。（圖由斗六分局提供）

    斗六警分局前天凌晨破獲流竄的職業賭場，查獲吳姓主嫌及45名賭客。（圖由斗六分局提供）

    2023/03/29 10:19

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六警分局昨天凌晨破獲一處隱藏在偏僻處一間鐵皮屋的職業賭場，由於鐵皮屋僅一個出入口，警方破門而入，場內吳姓主嫌及45名賭客無處可逃，全數被逮，訊後吳姓主嫌依賭博罪嫌，賭客則依社會秩序維護法移送雲林地檢署偵辦。

    斗六警分局副分局長林清豐指出，分局員警近來清查轄內閒置鐵皮屋、倉庫，發現斗六十三里一處鐵皮倉庫有可疑人士進出，組成專案小組深入追查，調閱近500支路口監視器，發現經常有廂型車載人到該處，研判應是職業賭場。

    林清豐表示，專案小組經過蒐證、鎖定賭客進出時間，前天凌晨持搜索票，會同縣警局霹靂小組成員，以破門器強力攻堅查緝。

    林清豐說，屋內人員看見大批警力衝進屋入，驚慌失措，有人企圖逃到2樓逃逸，但因鐵皮屋只有一個出入口，無處可逃，包括31歲吳姓主嫌及45名賭客全數被帶回分局偵訊。

    警方指出，為躲避警方查緝，該職業賭場在雲林地區流竄，沒幾天即換地點，再通知賭客到偏僻巷道集合，由專車專人接送，主要是玩俗稱「推筒仔」，現場查扣賭資約189萬多元，賭客都是雲林鄉親，職業含蓋士農工商，也有不少新住民。

    斗六分局長黃念生表示，職業賭場容易造成民眾傾家蕩產，甚至家破人亡，且職業賭場亦容易因賭資糾紛而引發重大刑案發生，警方會持續加強取締掃蕩職業賭場，徹底斬斷不法根源，也籲請民眾不要沉迷賭博。

    斗六警分局會同霹靂小組警力，前天凌晨以破門器強力攻堅查緝位在斗六十三里的一處職業賭場。（圖由斗六分局提供）

    斗六警分局會同霹靂小組警力，前天凌晨以破門器強力攻堅查緝位在斗六十三里的一處職業賭場。（圖由斗六分局提供）

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