霞喀羅古道釣客疑踩空摔斷腿 救護員漏夜救援明早護送下山

2023/03/28 23:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉靠近霞喀羅古道養老登山口處的白石溪谷，今晚傳出有釣客疑似摔斷腿無法動彈的意外，新竹縣政府消防局第2大隊獲報後一口氣分2梯、動員11名消防和義消救護人員趕往現場救援，卻因黑夜加上溪谷地勢陡峭、傷者須靠搬運才能脫困，在確定傷者生命跡象穩定後，2大隊考量包含救援人員在內的安全，決定就地露宿守護傷者，一等明早天亮，隨即將會同第3批趕抵馳援的救難弟兄一起把傷者搬運下山送醫。

縣府消防局今天下午獲報，指來自桃園年約60歲的男子和朋友一起到霞喀羅古道養老登山口停車場附近的櫻花谷旁白石溪釣魚，但疑因不慎踩空溪石而摔傷，當下就表示大腿髖骨疼痛到無法移動身體。

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消防局表示，現場對外通訊受阻，不僅手機無法有效通聯，就連他們的無線電在場也不管用，很難對外聯繫。傷者同行友人好不容易順利上岸報案求救成功，第1批救護者趕抵評估，認為傷者疑似有骨折，沒有使用搬運器材傷者根本無法移動，因此再聯絡第2批支援者上山，前後總共投入3車、11名消防員和義消。

但是當時天色已晚，視線黑暗外，現場只能循原路回到上岸，偏偏溪谷上下落差大之外，幾乎都只能容1人通過的寬度，要夜間搬運傷患風險非常高，所以第2大隊大隊長陳軍佑綜合：傷者意識清楚、生命徵象穩定，現場有專業的救護人員，且有足夠乾糧及飲水等狀況，果斷決定在現場安全處先行露宿，待明天一早天亮後再進行搬運作業。

另外陳軍佑也指示第2大隊明天將派出第3批支援人力共5人到場支援架設搬運必要的相關措施，分秒必爭以迅速把傷者救離溪谷就醫。

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