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    首頁　>　社會

    完全無視原配？小三被抓姦在床 當天又與人夫夜遊唱歌

    原配指控小三與她的丈夫，被抓姦在床後，又一起出遊唱歌，完全無視她的存在與感受。（示意圖）

    原配指控小三與她的丈夫，被抓姦在床後，又一起出遊唱歌，完全無視她的存在與感受。（示意圖）

    2023/03/28 13:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕許姓女子於去年於人夫住處，與人夫同床共眠時，被原配抓姦在床，原配事後提出民事告訴，向小三許女索賠50萬元，她還指控小三被「抓猴」當天晚間，又與她的丈夫一同出遊唱歌，完全無視她的存在與感受，許女辯稱自己不知人夫已婚，且兩人無不正當關係，法官不採信辯詞，判決應賠償10萬元，可上訴。

    台中地方法院台中簡易庭判決書指出，原配於去年7月1日，手持錄影機，返回住處「抓姦」（俗稱抓猴），拍到丈夫與許女兩人衣衫不整、同睡一床，錄影畫面顯示，原配當時把棉被掀開，許女躲在棉被內，頭靠在甲人夫身上，原配提告並指控，許女完全無視她的存在，當天晚間又與她的丈夫一起夜遊唱歌。

    許女答辯說，原配已經搬出，與人夫分居，她是在2020年間，經朋友介紹而認識人夫，雙方認識時間不長，並未交往過，她也不知人夫已婚，也從未見過原配，更沒有在人夫住處，見到原配的物品。

    至於錄影畫面，許女說，自己與人夫、朋友聚餐喝酒過量，朋友委託人夫送她安全返家，人夫暫時將她安置床上，她有穿短褲，並非衣衫不整，沒有侵害原配的配偶權，另外，當天與人夫出遊唱歌，許女沒有答辯。

    法官認為，原配提出的證據，另有許女與人夫兩人，牽手進出社區大樓、在電梯裡擁抱、共同餐聚，許女抗辯不知人夫有老婆，並未舉出證據證明，另外，原配的妹妹也作證說，抓姦當天，許女有問人夫，「你是不是一直在挽回老婆，是不是還沒有離婚？」，這些顯示許女知道人夫已婚，應賠償10萬元，可上訴。

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