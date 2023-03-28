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    首頁　>　社會

    匪夷所思！朋友約打架 他抱幼子、帶老婆去助陣

    張男抱著幼子、帶老婆，為朋友尋仇助陣，高等法院台中分院二審維持6月徒刑。（資料照）

    張男抱著幼子、帶老婆，為朋友尋仇助陣，高等法院台中分院二審維持6月徒刑。（資料照）

    2023/03/28 13:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子（通緝中）與男子阿強有恩怨，2021年約劉姓、張姓兩名朋友，到一處社區找阿強尋仇，楊男還帶兩把刀到場，匪夷所思的是，張男卻抱著幼子、帶老婆來助陣，見到阿強現身，他把幼子交給老婆照顧，自己與楊、劉3人於社區大廳毆打阿強，法院審理時他承認有動手，但此處非公共場所，法官卻認為這是住戶等公眾得出入的公共場所，依妨害秩序罪判刑6月，可易科罰金。

    判決書指出，楊男（逃亡通緝中）於2021年3月23日晚間，約劉男（判刑6月，緩刑2年，條件是支付公庫6萬元）、張男共3人，到一處社區找阿強（化名）尋仇，3人在社區大廳堵到阿強，當時張男手中環抱幼兒，他把兒子放在社區大廳一旁地面，請一同到場的妻子照顧該幼兒，隨後加入戰局。

    3人分別徒手，或手持安全帽，毆打推撞阿強，導致阿強頭部蜘蛛網膜下出血與撕裂傷，另有身體擦傷等傷勢（傷害部分未告訴），警方馳抵時逮捕3人。

    台中地院審理時，張男宣稱當時自己不知道去社區做什麼，他原本是要帶老婆、小孩去吃飯，另外，社區大廳僅供住戶出入，並非公共場所，他當時與楊男動手，共犯劉男沒動手，不構成「妨害秩序罪」。

    法官卻認為，「公然聚眾」的構成要件，是「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，社區大廳又是住戶等公眾得出入的公共場所，依妨害秩序罪判刑6月，可易科罰金，張男上訴二審，辯詞與一審相同，高等法院台中分院見解與一審相同，維持6月量刑，可上訴三審。

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