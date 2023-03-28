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    龍邦炒股案國寶總裁朱國榮二審減刑改判8年 律師團上訴三審

    國寶集團總裁朱國榮今改判為8年徒刑。（資料照）

    國寶集團總裁朱國榮今改判為8年徒刑。（資料照）

    2023/03/28 11:12

    〔記者楊國文／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮，被控在2011至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，先拉抬股價再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，獲利6億3647萬元，台北地院依違反證券交易法判朱國榮15年徒刑，上訴後，高等法院經4年多時間審理，認為朱國榮炒股獲利未達1億元以上，不適用證交法規定觸犯7年以上徒刑的重罪，改依涉犯3年以上起跳的2個證交法第171條的「低買高賣罪」，今改判為8年徒刑，犯罪所得2971萬多元均沒收。可上訴。

    此外，國寶集團總裁朱國榮被控利用掌控中信金併購台灣人壽的重大消息，大量購買台壽保股票並炒作龍邦股票獲取暴利，台北地院將朱判刑12年4月，另名被告中信金控前副董事長辜仲諒則被控淘空中信資產3億美元，約新台幣95億元，但北院認定罪證不足，判無罪，高院已訂定4月26日宣判。

    同案被告方面，國寶人壽前後任投資長洪秀惠、連乾良，分別被判刑6年、5年6月，朱國榮的助理林桂馨判3年6月、秘書曾子育、司機廖進益2人均被判刑2年6月。

    朱國榮律師團代朱國榮發表聲明指出，感謝高等法院確認朱國榮並無一審所認定之高額犯罪所得，但對朱國榮依證券交易法影響股價判決有罪部份，深表遺憾，朱國榮一定會繼續上訴，爭取清白。

    台北地檢署起訴指控，朱國榮在2011年12月至2012年2月間，利用親友與國寶集團員工提供的13名人頭，開立的31個證券帳戶，以大量相對成交、連續高價買進的手法，將龍邦股價從10元拉抬至14元。

    朱亦被控在2012年11月到2013年2月間，又鎖定龍邦股票進行第二波炒作，以17個人頭帳戶相對成交、連續買賣等手法，將龍邦股價從每股19元炒作至34元。

    檢調調查發現，朱國榮還指示國寶投資長洪秀惠、財務長連乾良，運用國寶人壽保戶資金與投資額度，在龍邦股價的高點大量承接龍邦股票，藉以出脫個人持股，獲利至少3000萬元。

    北院合議庭認定，朱國榮等人第一波炒股漲幅35.12％，獲利6204萬餘元；第2波炒股78.01％，獲利5億7443萬餘元，共獲利6億3647萬元。朱國榮等人不服，上訴高等法院審理。

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