單車賊「騎驢找馬」連續偷 「以車換車」專挑高單價車種下手

謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/28 10:39

〔記者王冠仁／台北報導〕謝姓男子徒步外出時，發現路旁有沒有上鎖的自行車就將其偷走，他騎著偷來的腳踏車持續在路上閒晃，只要發現單價更高、也沒上鎖的自行車，就將原本的單車棄置，改騎高價車。他以此手法在一天之內連偷3輛自行車，警方循線前往其住處逮人，卻沒發現自行車，研判他已經透過管道銷贓，最後將他依竊盜罪嫌送辦。

北市警中正一分局今天發布新聞公布謝的犯案手法，同時也再次呼籲民眾針對自身交通工具及財務應妥善保管，就算短暫離開，也應上鎖或取走鑰匙，避免給歹徒有可乘之機。

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警方調查，有民眾日前到中正一分局仁愛路派出所報案，民眾聲稱他當晚騎著要價5千多元的捷安特自行車返家，因為當時路邊自行車停放架已無停放空間，故而先行停於自家門口；直到睡前民眾想起自行車還沒停妥，前往察看，赫然發現自行車不翼而飛，隨即報警。

警方調閱監視器畫面追查，赫然發現該名竊賊當時也是騎著自行車前來，但竊賊將原本騎乘的自行車棄置路旁，再改偷報案民眾的自行車。員警根據竊賊的來去動向追查，發現竊賊以此手法，當晚連續偷了3輛自行車。

警方掌握竊賊的離去動線，循線掌握竊賊就是謝姓男子，並到其三重住處逮人，謝堅不透漏偷來的自行車下落，但警方也沒有在其住處內發現自行車，研判他已經銷贓，警方除了將他依法送辦，也正一進步追查其銷贓管道。

謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

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