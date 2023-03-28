為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單車賊「騎驢找馬」連續偷 「以車換車」專挑高單價車種下手

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/28 10:39

    〔記者王冠仁／台北報導〕謝姓男子徒步外出時，發現路旁有沒有上鎖的自行車就將其偷走，他騎著偷來的腳踏車持續在路上閒晃，只要發現單價更高、也沒上鎖的自行車，就將原本的單車棄置，改騎高價車。他以此手法在一天之內連偷3輛自行車，警方循線前往其住處逮人，卻沒發現自行車，研判他已經透過管道銷贓，最後將他依竊盜罪嫌送辦。

    北市警中正一分局今天發布新聞公布謝的犯案手法，同時也再次呼籲民眾針對自身交通工具及財務應妥善保管，就算短暫離開，也應上鎖或取走鑰匙，避免給歹徒有可乘之機。

    警方調查，有民眾日前到中正一分局仁愛路派出所報案，民眾聲稱他當晚騎著要價5千多元的捷安特自行車返家，因為當時路邊自行車停放架已無停放空間，故而先行停於自家門口；直到睡前民眾想起自行車還沒停妥，前往察看，赫然發現自行車不翼而飛，隨即報警。

    警方調閱監視器畫面追查，赫然發現該名竊賊當時也是騎著自行車前來，但竊賊將原本騎乘的自行車棄置路旁，再改偷報案民眾的自行車。員警根據竊賊的來去動向追查，發現竊賊以此手法，當晚連續偷了3輛自行車。

    警方掌握竊賊的離去動線，循線掌握竊賊就是謝姓男子，並到其三重住處逮人，謝堅不透漏偷來的自行車下落，但警方也沒有在其住處內發現自行車，研判他已經銷贓，警方除了將他依法送辦，也正一進步追查其銷贓管道。

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌偷騎自行車。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    失竊車輛內工作手套驗出DNA 法官判手套主人無罪
    2023/03/28 09:49

    失竊車輛內工作手套驗出DNA 法官判手套主人無罪
    偷超商飯糰被發現竟暴怒 警員「大外割」制伏魁梧賊
    2023/03/27 13:21

    偷超商飯糰被發現竟暴怒 警員「大外割」制伏魁梧賊

    春遊租車自駕 首選聯邦租車
    89歲慣竊「1人駕雙鐵」 超強神技只為......刺激
    2023/01/13 09:32

    89歲慣竊「1人駕雙鐵」 超強神技只為......刺激
    偷20萬捷安特網拍8萬 失主氣炸裝買家報警逮人
    2021/10/04 15:54

    偷20萬捷安特網拍8萬 失主氣炸裝買家報警逮人

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播