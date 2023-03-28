伸3次鹹豬手挨告反誣女助理偷錢 男牙醫賠百餘萬換緩刑

涉三度性騷擾女助理並誣告竊盜的蕭姓男牙醫師，台南地院合併判他一年二月徒刑、緩刑四年，且須接受八場法治教育。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/03/28 06:23

〔記者王俊忠／台南報導〕1名蕭姓男牙醫先前曾有性騷擾診所女助理前科，他被判刑7月、緩刑2年後，不知悔改，於2021年5到8月間涉對診所另名女助理伸鹹豬手騷擾3次，女方氣得不幹了並報警控牙醫師性騷擾；不料蕭反誣告女助理偷錢。台南地院開庭時，蕭才認罪並賠償110萬元換取與受害女調解。

法官以3個性騷擾罪各判蕭醫師7月徒刑、1個誣告罪7月徒刑，合併應執行1年2月徒刑，考量被告在一審認罪並賠償女助理，尚知悔悟，且其被判緩刑2年的性騷擾前案，在緩刑期滿未經撤銷緩刑，等同未曾因故意犯罪、受有期徒刑以上的刑期宣告。

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法官並說，蕭醫師一再對女下屬性騷擾，固有不當，但他在一審認罪並賠償受害女助理110萬元，有彌補受害人的具體表現，女助理表明不撤回告訴、但對刑度沒有意見。法官綜合評估後難認一定要對被告送監執行，否則有難收矯正效果的情形，蕭醫師應有所警惕，宜讓蕭有機會能改過遷善，尚無入監服刑的必要，所以諭知蕭緩刑4年、緩刑期間付保護管束，並須參加8場次法治教育。但如蕭再次違法且情節重大，檢方仍得聲請法院撤銷緩刑宣告。

檢方調查，年過半百的蕭姓牙醫師在南台灣開設牙醫診所，他先前曾因犯性騷擾等罪，在一審審理勉為認罪，法官合併判他7月徒刑、緩刑2年。但蕭醫師未珍惜緩刑機會，依舊死性不改，再對診所另位女助理性騷擾，前後有3次伸出鹹豬手。

2021年5月27日下午，蕭男在診所內指示女助理煮紅茶，利用兩人獨處機會，把左手放在女方左後腰並滑到右後腰部；同年6月25日上午，在診所尚未開門營業時，蕭男要求女助理幫他擦臉與保養臉，他利用此時機把手放在女方下腹部3至5秒、並對女方稱「生理期狀況如何及變瘦等話術」，再性騷擾得逞。

同年8月23日上午，蕭醫師又利用診所尚未營業之際，要求女助理幫他修指甲，蕭並用手撫摸女方右手，女助理隨即甩掉男牙醫的手，蕭仍要求女方要修完指甲，第3度性騷擾。當天下午，女助理未再到診所上班，變相自願離職，她與家人討論後隔天即到警局報案提告。

在女助理提告後，蕭醫師委請不知情的律師於2021年9月間寄涉嫌竊盜的存證信函給女助理、指女助理於2020年7、8月間有兩次在診所3樓打掃時共偷取其所有的6千元，並在2021年12月向台南地檢署提告、誣指女助理涉竊盜錢財（這部分檢方對女助理不起訴）。

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