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    換心男病人猥褻女患者求減刑 法院：身障非心障或精障

    等待換心的巫姓男子住院後，趁女病人服藥後熟睡之際，加以猥褻得逞，高等法院依乘機猥褻罪判刑6月，可上訴。（情境照）

    等待換心的巫姓男子住院後，趁女病人服藥後熟睡之際，加以猥褻得逞，高等法院依乘機猥褻罪判刑6月，可上訴。（情境照）

    2023/03/27 17:13

    〔記者楊國文／台北報導〕巫姓男子住院等待換心，閒聊結識隔壁病房頗具姿色的女病人後，心生淫念，前年深夜11點多大膽進入她的病房，將已服藥熟睡的她掀起上衣，在兩側乳房和腹部共貼上4片藥膏，猥褻得逞。審理時，巫男否認犯行，後來改稱他是等待心移植的病人，欠缺辨識能力，應獲免刑或減刑，但高等認定巫男犯行明確，他頂多算是「身障」非「心障或精障」，無法減刑，依乘機猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元。

    判決指出，巫姓男子因罹患「擴張型心肌病變合併心臟衰、二尖瓣膜置換術」的疾病，前年9月住進北部某大型頭院等待更換心臟，因聊天認識因肋骨受傷亦住院的女病患小欣（化名），見她長相甜美而心動，竟心生淫念。

    前年9月某日深夜11點多，巫男研判小欣可能已入睡，經先多次傳送簡訊稱「我等一下去找妳聊天」、「我等一下去幫妳換藥膏」等話，均未獲得回應後，竟大膽進入她的病房，將已服下安眠藥熟睡的她掀起上衣，在兩側乳房和腹部共貼上4片藥膏，猥褻得逞，迅速離去。

    事發後的同日凌晨2時52分，巫又傳送簡訊給小欣稱「對不起冒犯了妳，妳身上的藥膏應該會很有效，妳沒辦法自己換，所以我真的冒犯到妳了，祝妳早日康復」等話。

    當天上午小欣醒來，發現自己昨天晚上11點服用安眠藥睡著後，她的兩側乳房和腹部竟被不明人士貼上４片藥膏，且非護理師所為，相當害怕，加上發現巫男留下的簡訊，懷疑是巫男趁她熟睡加以猥褻，追問巫男「你為何如此做？」，巫男硬拗稱「我問過妳」，小欣不悅問「何時，幾點…」，當巫男回稱「就是昨晚11點多、快12點的時候」，至此，小欣確信巫男心懷不軌犯案，怒斥「我11時就吃安眠藥和打會睡覺的針」，一下子就睡著了，巫男根本是說謊，並稱「我再怎麼也不可能讓人（碰）到我的身體」。檢方偵查後，依乘機猥褻罪起訴巫男。

    審理時，巫男仍否認犯行，堅稱當時小欣意識清醒，因她貼不到藥膏，而且他承諾不會偷看，才幫她賠藥膏；至於為何事後傳道歉的簡訊給小欣，並稱「冒犯了」等話，巫男認為「這是客套話」，並非承認猥褻她。

    巫男還指出，他是等待換心的病人，可能因罹病而欠缺辨識能力，應獲免刑或減刑。

    但高等法院認定巫男犯行明確，而且他是身體有疾病，頂多只能算是「身障」，沒有心智缺陷或精神障礙等情形，並非「心障或精障」，無法減刑，依乘機猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元。可上訴。

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