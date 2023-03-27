3個月4人成輪下亡魂 彰縣3/28~3/30大型車大執法

彰化縣警局將從28日起連續3天，針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查，維護民眾用路安全。（圖由警方提供）

2023/03/27 16:23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今年1至3月共發生4件大型車（含砂石車）交通事故，造成4人死亡，警方分析肇因為未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行車先行及違規停車釀禍，大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，為防制交通事故發生，縣警局從28日起連續3天展開全縣大執法，將針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查，維護民眾用路安全。

彰化市中央路22日發生一起死亡車禍，1輛大貨車行經下坡路段時突然擦撞同方向騎機車的女子，女子倒地後又被大貨車輾過，頭顱破裂，消防人員將她火速送醫搶救，仍宣告不治。車禍發生確實原因與肇事責任由警方釐清中。

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縣警局交通隊指出，因大型貨車（含砂石車）車體較大且重，易生視線死角，發生事故造成損害也較為嚴重，警方為積極防制交通事故發生，規劃自28日起至30日執行「取締違規大型貨車（含砂石車）」專案勤務，針對此項車輛超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締，遏止違規發生，提升交通執法與事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。

縣警局長張國雄呼籲，大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；另呼籲民眾於道路上遇到大型貨車（含砂石車）經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，以維自身安全。

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