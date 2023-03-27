擺脫「行人地獄」！中警14天取締5479件 這五大路口是開罰熱點

中警「行人正義大執法」，14天取締5479件。（警方提供）

2023/03/27 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於近期發生多起汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，台中市警局規劃的「行人正義大執法」專案告一段落，交通大隊統計，為期兩週的專案期間共取締5479件，且經分析的五大路口開罰熱點，多為校區、商圈、傳統市場附近等行人較多地點，顯見駕駛人對路口應暫停讓行人觀念仍需強化。

初步統計易發生違規五大地點，分別為：中區台灣大道與三民路口、中區台灣大道與中華路口、西屯區台灣大道與惠來路口、北區三民路與育才北路口、南屯區永春南與嶺東路口（嶺東科大）。

請繼續往下閱讀...

此次專案勤務自3月13日起至3月26日止，台中市警局要求各分局針對轄區行人易生事故路口編排執法守望勤務，遏制威脅行人安全及易釀成嚴重傷害不當違規駕駛行為，執法期間不僅提高見警率，有人民保母在路口值勤，讓民眾增加對穿越路口的安全感。

除加強執法，員警也耐心向違規民眾解釋車輛行經路口應暫停讓行人觀念，警察總動員保護行人通行路口安全，獲得市民支持認同，經交大統計，專案期間共取締5479件，年齡層從20至50歲平均分佈，沒有明顯落差，分析易違規熱點多為校區、商圈、傳統市場附近等行人較多地點，駕駛人搶快穿越路口情形居多。

市警局表示，根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通行者，以汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置3條枕木紋（約3公尺）內，為取締認定基準，不暫停讓行人先通行者，交通部已預告，不分大小型車，一律提高為最重3600元罰鍰，預計3月底前上路。

此外，行人也應依規定行走行人穿越道，儘速通過路口，注意路口交通狀況，不宜使用手機，不隨意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障，如有違反將依道路交通管理處罰條例第78條處以500元罰鍰。

距離行人位置3條枕木紋（約3公尺）內，為取締認定基準。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法