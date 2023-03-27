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    首頁　>　社會

    他被砍百刀斷氣前「我快沒氣力了」 女友誤認健身錯失生機

    何嫌砍殺前妻男友致死，被高雄高分院裁定延押。（記者鮑建信攝）

    何嫌砍殺前妻男友致死，被高雄高分院裁定延押。（記者鮑建信攝）

    2023/03/27 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕駭人聽聞！高雄市何姓電梯公司領班去年5月涉嫌砍殺前妻的吳姓男友131刀，還把人吊掛屋內門把直到斷氣；吳男身亡前，姚女回家卻發現大門反鎖，聽到吳男「我快沒氣力了」，誤認吳男正在健身，錯失一線生機。何姓領班一審被依殺人罪判處無期徒刑，高等法院高雄分院認為涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

    一審判決書指出，何嫌自認在精神狀況不佳之際被前妻姚女設計離婚，後又因姚女曾外遇，及房產分配、子女監護發生爭執，去年5月6日上午南下高雄，持未歸還鑰匙前往住處找姚女理論。

    何嫌抵達後，發現姚女的吳姓男友在房內睡覺，憤而持刀砍殺131刀，還用室用健身用吊環連接尼龍繩綁住吳男頸部，將吊環勾在廁所握把上，吳男終因失血過多及頸部遭吊繩懸吊掛於門把而窒息死亡。

    不過，吳男差點有機會從鬼門關前逃過一劫；姚女曾在吳男氣絕身亡前返回住處，因大門反鎖無法進入，敲門也無人應答，僅聽見吳男在屋內發出「我快沒氣力了」，因誤認吳男正在屋內健身，先行離去，而錯失搶救機會。

    何男行凶後還以LINE傳送訊息予姚女稱「孩子交給你了」，隨即換裝她家中服飾離去。

    何男落網後被依殺人罪嫌移送法辦，一審被依殺人罪判處無期徒刑。

    由於何嫌3個月羈押期限將屆，高雄高分院認為他所犯最輕本刑5年以上之罪，涉案情節重大，又被判處無期徒刑，有逃亡之虞，首次裁定延長羈押2個月，可抗告。

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