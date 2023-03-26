什麼深仇大恨？台中水果攤販開車衝撞雨具攤 還毆打警衛釀2傷

徐男攤架及商品毀損，徐男遭波及小腿擦傷。（民眾提供）

2023/03/26 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕都在台中市水湳市場比鄰擺攤做生意的許姓、徐姓攤商，因長期有嫌隙，積怨已久，許男今天上午竟開車直接衝撞徐男攤位，除造成攤架及商品受損，徐男受傷，許男還毆傷前來勸阻的市場警衛，警方獲報迅速到場，依現行犯當場逮捕許男帶回偵辦，將依傷害等罪嫌究辦。

台中市第六分局何安所今天上午9時許獲報，西屯區中清西二街水湳市場內因攤商糾紛，有男子駕車衝撞攤位並毆打勸阻的警衛人員，造成現場一片凌亂，更引發民眾驚慌，警方迅速趕往處理，經查，賣水果的32歲許姓男子，與賣雨具的38歲徐姓男子，兩人相鄰各自擺攤做生意，因行業別不同本應是井水不犯河水。

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但雙方為了攤位後方一角的使用權問題多次起口角並迭生衝突，雖經市場管委會認定屬徐男承租範圍，但雙方仍因此長期有嫌隙，當天上午，積怨已久的許男駕駛小貨車駛入市場後，高速衝撞徐男攤位，造成攤架及商品毀損，徐男遭波及小腿擦傷，而市場66歲的徐姓警衛前往勸阻時，也遭許嫌毆打導致臉部受傷。

警方到場制止後當場逮捕涉案許男並帶返所釐清，將依傷害、毀損罪現行犯移送台中地檢署究辦；警方呼籲，民眾遇事應冷靜處理，勿因一時情緒失控衍生事端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心生活環境。

許男開車衝撞徐男攤位。（民眾提供）

警方到場依現行犯逮捕許男送辦。（警方提供）

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