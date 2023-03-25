你累了嗎？貨櫃車疑疲勞駕駛 撞護欄翻覆台2線貢寮段草堆間

朱姓男子駕駛貨櫃車，午後途經台2線貢寮路段時，疑因疲勞駕駛，失控撞上右側護欄後，右傾翻覆路旁草堆內；事故後，朱男受困駕駛座內，動彈不得，經消防隊員將他救出送醫，頭部有多處撕裂傷，但意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/25 16:18

〔記者林嘉東／新北報導〕朱姓男子駕駛貨櫃車，今天午後途經台2線貢寮路段時，疑因疲勞駕駛，失控撞上右側護欄後，右傾翻覆路旁草堆內；事故後，朱男受困駕駛座內，動彈不得，經消防隊員將他救出送醫，頭部有多處撕裂傷，但意識清楚；瑞芳警方趕抵釐清事故原因中。

這起貨櫃車翻車事故，發生在今天下午1點50分左右，一輛載運磚塊、混凝土塊等營建廢棄物的貨櫃車，沿台2線，由基隆開往宜蘭途中，在新北市貢寮區桂安街18號前，突然失控駛出車道，撞及右側護欄後，向右翻覆路旁草堆中。

請繼續往下閱讀...

後載貨櫃破裂，掉落大批磚塊、混凝土等營建廢棄物，貨櫃車頭則變形，66歲朱姓駕駛受困車內動彈不得；新北市消防局第六救災救護大隊貢寮分隊、雙溪分隊、瑞芳分隊、汐止中隊消防隊員趕抵將他救出後，送往基隆長庚醫院急救，頭部有多處撕裂傷，生命跡象穩定。

事故發生時，貨櫃車駛出車道，翻覆路旁草堆，並未阻礙車道，造成塞車，瑞芳警方為求慎重仍到場疏導車流，雙向交通順暢。

朱男受困貨櫃車駕駛座內，動彈不得，經消防隊員將他救出送醫，頭部有多處撕裂傷，但意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

朱姓男子駕駛的貨櫃車，今天下午1點50分左右，翻覆在沿台2線貢寮路段（基隆往宜蘭方向），後載貨櫃破裂，掉出磚塊、混凝土等營建廢棄物。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法