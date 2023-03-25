喬人事、做工程涉收賄1289萬元 苗栗前鄉長温志強撤職

苗栗縣無黨籍三灣鄉前鄉長温志強。（資料照）

2023/03/25 16:50

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強在職時，多次向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用三灣鄉公所2020年兩度辦理清潔隊隊員甄選的機會，分別向有意應徵者或應徵者的親友收賄，不法金額高達1289萬8100元，且隱匿不法所得，涉犯洗錢罪，今年一月提起彈劾，懲戒法院審理後，認温違失情節重大，日前判撤職，停止任用4年。刑事部分苗栗地院審理中。

彈劾指出，温志強2019至2020年間辦理「三灣鄉辦公廳舍重建工程案」，收受承攬廠商150萬元賄款。2020年7月及9月間，三灣鄉公所因清潔隊員出缺遞補，分別辦理公開甄選清潔隊員，温收取105萬元賄款，幫助古姓與温姓兩名男子錄取。

請繼續往下閱讀...

2020年間三灣鄉公所辦理「109年苗栗縣三灣鄉公所土地建置太陽光電系統」標租案，温志強主動向得標廠商索賄200萬元，經過斡旋降為100萬元，之後在該案辦理相關申設流程過程中，陸續收受70萬元現金賄款及1罐茶葉。

2018年間，温志強透過呂姓友人擔任白手套，與數家工程營造廠商業者私下勾結，組成圍標集團，由呂男在温的授權下，出面安排協調廠商圍標，並期約每件工程交付工程款8%的賄款予温，請温排除公所內部困難，66件工程賄款計739萬4100元。

2017、2018年間，某工程公司爭取三灣鄉公所的設計監造案，表示願支付標案金額15%的工程回扣賄款，予温志強做為得標代價，經温應允後，自2018年起，三灣鄉公所辦理的多項設計監造案，均以「準用最有利標」或「參考最有利標精神」辦理開、決標，並評選該公司為優勝，或符合需要廠商後核定決標，温從中獲利185萬4000元。

某公司見三灣鄉尚未全面汰換LED路燈，2019年間積極針對三灣鄉提供相關評估報告，以遊說温志強辦理工程發包，温指示所屬建設課同仁據以編列109年度預算辦理，並內定設計監造案的廠商，共謀路燈汰換工程內容，從中收賄40萬元。

温志強意圖隱匿歷來不法所得，以逃避司法機關調查追訴、處罰，遂借用母親開設帳戶，並持有保管該帳戶的存摺印鑑，以利存入隱匿相關不法所得；2021年4、5月間，温從不法所得中掏出190萬元，與友人合資以570萬元購入苗栗縣三灣鄉大河底段土地，並把土地權利人登記為兒子，隱匿資產，規避財產申報。

懲戒法院指出，温志強任職期間，多次利用督辦鄉公所各項公共工程之職務上機會，向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂；又利用三灣鄉公所109年兩度辦理清潔隊隊員甄選的機會，分別向有意應徵者或應徵者的親友收取賄款，不法獲利合計達1289萬8100元。

懲戒法院表示，温為隱匿其相關不法所得，另涉犯洗錢罪，所為已違反公務員服務法的規定，且違失事證明確，情節重大，悖法亂紀，並有隱匿犯罪所得等行為，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員形象，行為次數甚多、不法所得數額頗鉅，評議後判撤職，停止任用公務員4年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法