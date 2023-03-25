父母也是刑警 張守勝屢破大案榮獲南市模範公務人員

台南市刑大大隊長林宏昇（左）稱讚偵查佐張守勝（右）獲選南市模範公務人員。（刑大提供）

2023/03/25 14:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府模範公務人員得獎名單今天出爐，台南市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐張守勝因屢破大案建功而獲獎，他和父母一家三口都在南市刑大擔任刑警，張父退休後，張母仍在偵三隊，母子聯手辦案，警察子弟張守勝獲選南市模範公務員沒漏氣。

警察獲獎，以模範警察居多，獲得模範公務員少之又少，台南市刑大大隊長林宏昇說，張守勝獲選南市模範公務員，刑大與有榮焉，張守勝的得獎並提升民眾對於警察正面觀感，實屬警界的榮幸，期許員警能學習張員積極主動的精神，強化偵查量能有效打擊犯罪，做好台南治安。

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張守勝從警專畢業，從警未滿10年，為台南治安做出貢獻，特別是有效打擊現今社會最為猖狂的詐欺犯罪。

林宏昇說，張守勝曾花費半年時間埋伏、蒐證犯罪事證，一舉破獲以周姓犯嫌為首的電信詐欺集團案件，並擴大偵辦車手、洗錢及向上溯源金主到案，共查緝19名犯嫌，查扣不法所得1153萬餘元。不僅樹立警察維護社會治安之形象與威信，更對社會治安具有卓越特殊貢獻。

南市去年8月22日發生殺警案，張守勝加入專案小組，全力投入分析犯嫌動態並比對犯罪線索，也是破案有功；他偵辦詐欺、毒品、賭博、組織犯罪條例等案件，也曾與張母聯手辦案。

林宏昇表示，張守勝來自警察家庭，父母都是偵三隊刑警，因而對刑警工作產生憧憬，從管區警察轉調刑警後，與父母交流案件偵查經驗，精進偵辦技巧。

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