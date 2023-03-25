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    警察老公6000元包養女人 不給錢挨告 老婆看臉書才知道....

    情境照

    情境照

    2023/03/25 09:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚蕭姓員警與陳姓女子婚外情，每月給陳女6000元生活費，卻食言而肥，陳女怒告蕭員性侵害，蕭員的原配渾然不知，直到蕭員行徑被人在臉書爆料，又收到蕭員不起訴書，始知丈夫在外包養女人，氣得怒告小三陳女，陳女宣稱蕭員騙她未婚，法官卻認為，陳女傳訊息給蕭員，「我希望你先把婚姻結束掉」，顯示陳女知道蕭員已婚，判決應賠償5萬元。

    判決書指出，蕭男與妻子結褵10多年，2022年2月時，原配與女兒看臉書的「爆料公社」，驚見丈夫蕭員被爆料，「涉嫌性侵及不正常男女關係之罪名」，被記大過且調職，原配質問丈夫蕭員，他坦承與陳女交往，於2021年底發生性關係，他還常夜宿陳女住處。

    蕭員還說，陳女每月索求8000元零用錢（俗稱包養費），他降至6000元，卻又食言而肥、不給付，兩人發生爭執，陳女打110報案，指控蕭員性侵害，害得蕭員被調職。

    原配還發現，陳女傳訊息質問蕭員，「我對你（蕭員）是真心喜歡。而討錢也是認真的」「7、8萬的月收入，1個月給我8000，你會死？」、「帶給你開心快樂，和你聊天洗澡睡覺的是我」，以及「我希望你先把婚姻結束掉，我希望你是乾乾淨淨的沒有包袱」。

    陳女還在2022年3月，傳訊息向蕭員索錢，「2月份你答應給我每個月6000元生活費，請你這個月開始履行」，以及傳送陳女、蕭員2人半裸躺在床上的照片，原配氣得控告小三陳女，聲明賠償150萬元。

    陳女答辯說，蕭員利用她報案時，不斷對她大獻殷勤，還欺騙她未婚，她無意「當小三」。

    台中地方法院認為，陳與傳簡訊給蕭員，「我希望你把婚姻結束掉」、「你有沒有打算離婚？」、「你還是打算天天通難勤回你那個家嗎」、「所以不打算離婚？」，這些都顯示陳女知道蕭員已婚，縱使發生關係時不知蕭員已婚，陳女卻沒有查證，「縱認無故意，亦應認其有過失」，據此判決陳女應賠償原配5萬元，可上訴二審。

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