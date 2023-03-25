警埋伏4小時 趁毒品通緝犯開門逮人搜出上膛槍

基隆市警三分局碇內派出所警員在周姓毒蟲，衣櫃內發現3把改造手槍、子彈39顆、子彈半成品38顆、2包安非他命、1組吸食器。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/25 09:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警三分局碇內派出所落實「清源專案2.0」，掌握轄內有改造槍枝前科的周姓毒蟲被通緝，在屋外埋伏4個多小時後，趁周開門後衝入，不僅查獲2包毒品，還在臥室內搜出3把改造手槍，其中一把甚至已經上膛，還好警方及時發現，且早一步控制周男行動，否則後果不堪設想。警訊後，將周男依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

為落實警政署今年元旦起推動「清源專案2.0」，基隆市警察局長張樹德連月來，要求各分局針對影響治安的毒品犯罪及非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作。

請繼續往下閱讀...

基隆市警三分局碇內派出所長胡穎豪掌握轄內43歲、有改造槍枝前科的周姓毒蟲，昨天（24日）上午6點多被法院發布通緝後，即編排勤務，調派多名警力，每2小時一班，前往周住處外面埋伏。

皇天不負苦心人，昨上午11時許，第二班在周住處外埋伏的副所長王永勝與警員范平翰見周打開門正要外出，立即上前告知周被法院發布通緝，經周同意後，進入周男住處與附帶搜索周身上有無毒品。

范員率先發現，周趁上廁所時，偷偷把身上毒品藏進衛生紙袋內，並在發現毒品後將周男上銬，警方隨後在臥室衣櫃內發現3把改造手槍、子彈39顆、子彈半成品38顆、2包安非他命、1組吸食器。

警方搜出周持有的3把改造手槍後發現，其中有一把已經上膛，還好警方在發現周男持有2包毒品後，就已經將他上銬，控制他行動，否則後果不堪設想。

經送鑑識科初步鑑定後，確定3把改造手槍均具有殺傷力，警訊後，將周男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，並溯源追查毒品及槍枝來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

基隆市警三分局碇內派出所副所長王永勝發現，毒品通緝犯周男趁上廁所時，偷偷把身上毒品藏進衛生紙袋內，並在發現毒品後將周男上銬。（記者林嘉東翻攝）

周姓毒蟲遭法院通緝後，被警方搜出槍毒。警訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法