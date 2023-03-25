開車遭公車直撞 台大教授葉丙成發文最感謝「它」

台大教授葉丙成昨天開車時，遭公車撞上駕駛座的門，開了27年的BMW敞蓬老車「小銀」受重傷。（取自葉丙成臉書）

2023/03/25 09:18

〔記者林曉雲／台北報導〕台大教授葉丙成昨天開車時遭公車撞上駕駛座的門，葉丙成在臉書發文描述經過，玻璃霎那間全部碎裂，噴的車內滿滿的碎玻璃，他後來在台大醫院急診的時候，發現連嘴裡也有碎玻璃，胸部挫傷，沒有骨折，打了止痛針、開了止痛藥後回家。

葉丙成昨日下午開著他的2003年在美國唸書時、用12000元美金買的BMW敞蓬老車「小銀」，行經菸酒公賣局前路口，眼角餘光看路口無車就往前開，沒想到左側開來一台速度頗快的公車，等他發現時，公車已經在他的車門邊，看著距離不到50公分的公車，腦筋一片空白，只想著：「躲不開了，看來要被公車直接撞了啊！」眼睜睜地看著公車車頭向著他的側邊開過來。

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葉丙成的車子被撞之後滑到路邊，剛好在重慶官邸附近，警察幫報交通大隊和叫救護車，葉丙成說這是他人生第一次坐救護車，去了急診，人生第一次坐輪椅被推去給醫師看。而他在台大急診，打電話給太太，那個路口是太太以前念過他要開更慢的地方，很感謝太太沒有跟他說：「老早就跟你說...」，而是問狀況如何，交代一定要照 X 光確認狀況，然後就跟大兒子去小銀那看怎麼處理。

葉丙成說他太太看了警察取出的行車記錄器影片，第一個印象是，就好像韓劇裡演的，從旁邊直直撞上。葉丙成說，如果他今天開的不是小銀，是別家的車，不知道現在的狀況會如何，是小銀的厚實鋼板幫他承擔，看著被撞的很慘，卻又努力撐住維持原本車型姿態的它，真的很感謝它幫他擋下這一劫。

葉丙成從醫院坐計程車回家路上，想到了今天早上跟太太的小口角，還有其他許多大大小小原本在煩心的事，他說在被公車撞之後，還能好好的沒大礙回家，突然覺得這些事情都好小，人能好好活著就是上天的恩賜，真的要珍惜上天的恩賜，不要把時間都花在跟身邊的人吵架跟煩心，就太對不起老天了。

台大教授葉丙成昨天開車時遭公車撞上。（取自葉丙成臉書）

台大教授葉丙成開了27年的BMW敞蓬老車「小銀」昨受重傷。（取自葉丙成臉書）

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