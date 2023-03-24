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    夜遊生悲？ 轎車撞倒路燈再撞賓士 2車9人全受傷

    兩車都嚴重受損。（警方提供）

    兩車都嚴重受損。（警方提供）

    2023/03/24 23:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區東大路，今天晚間9時55分發生9人受傷的重大車禍，26歲黃姓男子駕駛現代廠牌的黑色轎車，載著4名年輕乘客，可能夜遊賞景，卻疑似車速太快，先撞倒路燈桿，又把對向車道1輛內有4人的賓士轎車撞爛，現場一片狼藉，兩車9人全受傷，但無生命危險，肇事原因調查中。

    這場車禍的現場一片狼藉，汽車零件碎片散落一地，路人議論紛紛說，「連路燈都撞倒，車子撞成這樣子，是開多麼快？」，此路段是下坡，又略有彎度，常有汽機車車速太快肇事，但一口氣造成9人受傷，堪稱是少見。

    中市警局六分局初步調查，黃男駕駛的現代廠牌轎車，載著2男2女，車內共5人，都是10多歲至20多歲年輕人，他們可能到大度山夜遊賞景，黃男疑因車速太快，失控撞上中央分隔島的路燈桿，整個燈桿連底座都被撞倒，這輛車又衝上中央分隔島，與另一輛白色賓士轎車相撞。

    無端遭殃的賓士車，由李姓男子（36歲）駕駛，載著1男2女，車內共4人，兩車都嚴重損毀，共9人全都受傷，台中市消防局動員5輛救護車、5輛消防車馳援，初步調查兩名駕駛都沒有酒駕，肇事原因調查中。

    現場一片狼藉，兩車都嚴重損毀。（消防局提供）

    現場一片狼藉，兩車都嚴重損毀。（消防局提供）

    黑色現代車，把整座路燈撞倒。（警方提供）

    黑色現代車，把整座路燈撞倒。（警方提供）

    消防局動員27人，將受傷9人送醫。（消防局提供）

    消防局動員27人，將受傷9人送醫。（消防局提供）

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