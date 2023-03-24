內湖500萬搶案90分鐘偵破 新北2警及時鎖定車輛建功

謝姓女子與2名男性友人，昨在台北市內湖區遭4名男子當街劫走500萬元，警方90分鐘偵破。 （民眾提供）

2023/03/24 17:44

〔記者闕敬倫／綜合報導〕謝姓女子與2名男性友人23日在台北市內湖區，遭4名男子埋伏劫走500萬元現金，雙北警方聯手在瑞芳台2丙線攔到搶匪車輛，將4嫌押解回內湖分局，今依強盜罪嫌送辦。據悉，本案能在1.5小時內逮獲犯嫌，幕後功臣是新北警永和分局一名一線三潘姓警員及瑞芳分局一名女警，他們2人從新北警政系統鎖定車輛，立即通報阻截，最後順利抓到搶匪。

警方調查，謝女3人昨天共乘一車，先後到南港區、內湖區各提領500萬元及195萬元現金，下午3時許欲開車離開遇到埋伏，有4名男子從後圍車，開車門噴灑辣椒水，搶走後座綠色手提袋後，迅速駕車直上高速公路飛車逃亡，犯案過程不到1分鐘。

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內湖警方獲報後調帶追捕，並通報新北警方協助攔截圍捕，瑞芳警分局昨天下午4時許在台二丙線19公里處攔到搶匪車輛，將車上4人壓制上銬，押返所內拘留，後續清點證物，確認遭搶手提袋內的500萬元現金分毫未少。

被逮的搶匪當晚從瑞芳警分局押送內湖警分局，主嫌26歲陳男等4人偵詢時指稱，因有朋友告知謝女身懷鉅款，才會心生歹念組團行搶，警方今天將全案依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，首先鎖定犯嫌車輛的員警為永和警分局潘員，他是警專33期畢業，昨天下午從新北市警政系統發現犯嫌車輛從國道駛往基隆市，研判搶匪一夥可能沿瑞芳台2線轉往台2丙線，潘員立即通報瑞芳警分局循線攔查，成功逮獲4名犯嫌。

新北市警察局長廖訓誠與內湖警分局長涂國卿，先後到永和警分局及瑞芳警分局頒發慰問金，表揚協助破案的2名有功警務人員。

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