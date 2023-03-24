內湖500萬搶案雙北警方聯防逮人 4嫌移送士檢

台北市內湖區23日驚傳一起500萬元搶案，雙北警方通報聯防攔截圍捕，在瑞芳台2丙攔捕到搶匪車輛，以主嫌26歲陳男為首的4人詢後全依強盜罪嫌送辦。移送人員順序為26歲主嫌陳男、25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/24 16:41

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市內湖區23日驚傳一起500萬元搶案，謝姓女子等3人下午在南港區和內湖區2間銀行提領695萬元現金，3人停車在內湖區行愛路第一銀行前遭4名搶匪持辣椒水攻擊，後座500萬元現金遭搶，疑似為黑吃黑案件。雙北警方通報聯防攔截圍捕，新北警瑞芳分局在台2丙攔捕到4嫌車輛，後續押解到內湖警分局偵詢，以主嫌26歲陳男為首的4人供稱與謝女一方不認識，警詢後全依強盜罪嫌送辦。

警方調查，謝女3人昨天共乘一車，先前往南港區三重路國泰世華銀行提領現金500萬元，再駛到內湖區行愛路第一銀行提領195萬元現金，下午3時許欲開車離開時，一輛日產汽車突急駛倒車後，車上4名男子迅速衝出來圍住車，電光石火間打開車門，朝謝女等人噴灑辣椒水，並搶走放在後座的綠色手提袋，犯後立即駕車逃逸，直上高速公路飛車逃亡。

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內湖警方獲報後調帶追捕，並通報新北警方協助攔截圍捕，瑞芳警分局4時許在台二丙線19公里處攔到搶匪車輛，將車上4人壓制上銬，押返所內拘留，後續清點證物，確認遭搶手提袋內的500萬元現金分毫未少。

雙北警方昨晚從瑞芳將4名搶匪押返內湖分局，分別為主嫌26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男，4人接受偵詢時指稱，因有朋友告知謝女身懷鉅款，才會心生歹念組團行搶，今日詢後依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

內湖警分局表示，本案因案情重大，報由士林地方檢察署檢察官指揮偵辦，經專案小組調查，4嫌對做案內情避重就輕，堅稱不認識謝女3人，尚有案情待釐清查明，本案依強盜罪嫌送辦，並建請檢方羈押，將持續擴大偵辦。

警方指出，全案有賴雙北警察局通力合作，通報攔截圍捕，才能在1.5小時內偵破，未來會持續強化區域聯防聯繫機制，建構大台北治安網。

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