吐了再吃、壓背罰站...台南托嬰中心疑虐童 社會局介入調查

網友貼文指出，台南某托嬰中心強迫幼兒吃飯「吐出來一樣要吃回去」，以及午休時間壓制幼童罰站等行為。（圖擷自爆料公社臉書）

2023/03/24 14:59

〔記者王姝琇／台南報導〕一名女子在爆料公社貼出台南某托嬰中心疑似虐童的2張照片，同時向社會局匿名通報，也提醒大家慎選托嬰中心，貼文一出引發網友撻伐。社會局表示，今日已派員前往該托嬰中心稽查，並要求該托育人員暫停職務接受調查。

一女性托育人員餵食年約1歲多的幼兒吃飯，該名幼兒看似還在哭泣，原貼文寫到，托育人員在逼迫孩子吃飯，還恐嚇「吐出來一樣要吃回去」，「碗就在下面接著吐出來的食物」，「不知道孩子的媽媽看到是什麼心情？」另一畫面則是午休時間，有3名幼兒面對著牆壁，其中2個孩子像是不配合，一名托育人員壓著他們的背。

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原PO表示，自己就是在這間托嬰中心任職，「身為本科系7年專業的托育人員看到這種畫面覺得很震撼」、「請慎選托嬰中心，真的」、「在現場看到他爆哭的樣子 真的於心不忍」、「希望大家都不要遇到這樣的事情」。

社會局指出，接獲訊息後，已立即指派社工人員於今日上午前往該托嬰中心稽查，為維護幼兒照顧權益，已要求該托育人員暫停職務接受調查，目前由工作人員檢視監視錄影畫面以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。

社會局表示，若調查屬實確有不當照顧情形，後續將依違反兒少權法，對該托嬰中心及托育人員做出適法處分，另外也會持續追蹤該中心主管人員及師生比照顧情形，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。

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網友貼文指出，台南某托嬰中心疑似虐童，已向社會局舉報。（圖擷自爆料公社臉書）

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