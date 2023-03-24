警再逮竹聯幫明仁會65人 幹部夫妻鎖定酒客愛情詐騙海削千萬

警政署持續執行專案大掃黑，再掃竹聯幫明仁會愛情詐欺、毒品分裝場據點，署長黃明昭到場聽取個案說明。（記者邱俊福攝）

2023/03/24 14:00

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會名車、旗袍妹高調辦春酒，彼此串連，公然挑戰公權力，警政署自本月8日起執行一個月的專案約制掃蕩行動，並特別鎖定參與春酒的幫派成員為目標，本週再搗破明仁會旗下愛情詐欺、毒品分裝場兩個不法集團，其中明仁會赤組組長徐仕竑涉籌組愛情詐欺犯罪集團，鎖定酒店常客，以每天噓寒問暖，騙取愛情方式，再誆稱家人生病、車禍等為由詐財，刑事局國際科前天將徐等7嫌逮捕送辦，並查扣徐嫌名下2處房產，市價超過1500萬元。

警政署表示，專案行動至今，經統計以第三方警政將幫派依附處所聯合稽查，函請裁處250案。掃黑部分查獲幫派分子267人，其中竹聯幫117人（含明仁會65人）；打詐部分查獲詐欺集團116件、犯嫌559人；緝毒部分查獲1357件、1450人，肅槍部分查獲槍砲41件、42人，查扣各式槍枝53枝。

請繼續往下閱讀...

警方調查，綽號「小赤」的28歲徐嫌，去年8月間因涉及假投資詐欺集團，遭國際科逮捕送辦，國際科再接獲情資，徐嫌另從事愛情詐欺，經布線蒐證，查知徐嫌先向酒店不肖幹部購買酒客的個資，以及陪酒小姐的照片後，隨機以酒客所留的電話號碼加LINE聊天，並以酒店小姐的假帳號與被害人每天噓寒問暖。

俟酒客陷入熱戀時，集團成員便以家人生病、車禍急需醫藥費，或要退出酒店但欠酒店錢等等為由，騙取被害人金錢，期間被害人若堅持要碰面，會由徐嫌的老婆出面，假意陪伴逛夜市，結果連手都沒牽到，就被騙走大把鈔票。

本週二警方逮捕徐嫌與旗下核心幹部等共7人，查扣電腦、手機、球棒、西瓜刀等大批贓證物，詢後移送檢方偵辦，目前警方初估至少49人受害，被詐金額達1500多萬元，正持續清查。

另，竹聯幫明仁會28歲周姓成員，涉嫌對外吸收成員於大台北地區販售毒咖啡包牟利，刑事局偵二大隊第二隊經蒐證，本周一前往新北市永和區搗破該集團毒品分裝場，逮周等6嫌到案，查扣毒咖啡包381包、K他命17包，以及磅秤、分裝袋、點鈔機等贓證物，依毒品、組織犯罪等罪嫌，移送檢方偵辦。

警方破獲竹聯幫明仁會赤組組長徐仕竑為首的愛情詐欺犯罪集團，查扣電腦、手機、球棒、西瓜刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

男子徐仕竑等7人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法