為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警再逮竹聯幫明仁會65人 幹部夫妻鎖定酒客愛情詐騙海削千萬

    警政署持續執行專案大掃黑，再掃竹聯幫明仁會愛情詐欺、毒品分裝場據點，署長黃明昭到場聽取個案說明。（記者邱俊福攝）

    警政署持續執行專案大掃黑，再掃竹聯幫明仁會愛情詐欺、毒品分裝場據點，署長黃明昭到場聽取個案說明。（記者邱俊福攝）

    2023/03/24 14:00

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會名車、旗袍妹高調辦春酒，彼此串連，公然挑戰公權力，警政署自本月8日起執行一個月的專案約制掃蕩行動，並特別鎖定參與春酒的幫派成員為目標，本週再搗破明仁會旗下愛情詐欺、毒品分裝場兩個不法集團，其中明仁會赤組組長徐仕竑涉籌組愛情詐欺犯罪集團，鎖定酒店常客，以每天噓寒問暖，騙取愛情方式，再誆稱家人生病、車禍等為由詐財，刑事局國際科前天將徐等7嫌逮捕送辦，並查扣徐嫌名下2處房產，市價超過1500萬元。

    警政署表示，專案行動至今，經統計以第三方警政將幫派依附處所聯合稽查，函請裁處250案。掃黑部分查獲幫派分子267人，其中竹聯幫117人（含明仁會65人）；打詐部分查獲詐欺集團116件、犯嫌559人；緝毒部分查獲1357件、1450人，肅槍部分查獲槍砲41件、42人，查扣各式槍枝53枝。

    警方調查，綽號「小赤」的28歲徐嫌，去年8月間因涉及假投資詐欺集團，遭國際科逮捕送辦，國際科再接獲情資，徐嫌另從事愛情詐欺，經布線蒐證，查知徐嫌先向酒店不肖幹部購買酒客的個資，以及陪酒小姐的照片後，隨機以酒客所留的電話號碼加LINE聊天，並以酒店小姐的假帳號與被害人每天噓寒問暖。

    俟酒客陷入熱戀時，集團成員便以家人生病、車禍急需醫藥費，或要退出酒店但欠酒店錢等等為由，騙取被害人金錢，期間被害人若堅持要碰面，會由徐嫌的老婆出面，假意陪伴逛夜市，結果連手都沒牽到，就被騙走大把鈔票。

    本週二警方逮捕徐嫌與旗下核心幹部等共7人，查扣電腦、手機、球棒、西瓜刀等大批贓證物，詢後移送檢方偵辦，目前警方初估至少49人受害，被詐金額達1500多萬元，正持續清查。

    另，竹聯幫明仁會28歲周姓成員，涉嫌對外吸收成員於大台北地區販售毒咖啡包牟利，刑事局偵二大隊第二隊經蒐證，本周一前往新北市永和區搗破該集團毒品分裝場，逮周等6嫌到案，查扣毒咖啡包381包、K他命17包，以及磅秤、分裝袋、點鈔機等贓證物，依毒品、組織犯罪等罪嫌，移送檢方偵辦。

    警方破獲竹聯幫明仁會赤組組長徐仕竑為首的愛情詐欺犯罪集團，查扣電腦、手機、球棒、西瓜刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方破獲竹聯幫明仁會赤組組長徐仕竑為首的愛情詐欺犯罪集團，查扣電腦、手機、球棒、西瓜刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    男子徐仕竑等7人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    男子徐仕竑等7人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明仁會高調春酒牽連 台北警方漏夜掃蕩信義區幫派圍事夜店
    2023/03/13 06:06

    明仁會高調春酒牽連 台北警方漏夜掃蕩信義區幫派圍事夜店
    黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰
    2023/03/09 03:45

    黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰

    提升財富格局！錢進南科 就選悦揚
    竹聯幫明仁會桃園分會糾眾施暴、藏毒 刑事局逮20嫌
    2023/01/06 17:11

    竹聯幫明仁會桃園分會糾眾施暴、藏毒 刑事局逮20嫌
    「狸貓」北市橫行逞兇 竹聯明仁會再遭清剿
    2022/09/17 10:08

    「狸貓」北市橫行逞兇 竹聯明仁會再遭清剿
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播