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    竹縣大鹿林道持續滅火 觀霧遊客中心停電、缺水 籲暫勿前往

    林務局新竹林區管理處表示，新竹縣五峰鄉大鹿林道24.5公里處森林火警經今（24）日早晨持續搶救，林道沿線火勢已獲控制，但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，建議民眾暫時不要前往觀霧。 （竹縣府消防局提供）

    林務局新竹林區管理處表示，新竹縣五峰鄉大鹿林道24.5公里處森林火警經今（24）日早晨持續搶救，林道沿線火勢已獲控制，但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，建議民眾暫時不要前往觀霧。 （竹縣府消防局提供）

    2023/03/24 13:04

    首次上稿 12:00
    更新時間 13:04（更新：林道沿線火勢控制，新增照片）

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉通往觀霧國家森林遊樂區的聯外道路大鹿林道24.5公里處，昨午發生森林火警，火勢擴大延燒；林務局新竹林區管理處表示，經今（24）日早晨持續搶救，林道沿線火勢已獲控制，山區則持續滅火中，因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，加上火情造成觀霧遊客中心停電及缺水，如非必要，建議民眾暫時不要前往。

    新竹林管處表示，大鹿林道24.5公里處發生的森林火警，距離觀霧國家森林遊樂區約2公里，屬於竹東事業區第29及34林班，主要是台灣柳杉。由於天乾物燥，昨午發生火警後，下午大力灌救，但火勢仍持續延燒，面積從3公頃擴大到5公頃，因火勢延燒至周圍林地，濃煙瀰漫影響道路通行。

    今天上午6點除該處派遣60名人力上山滅火，續請竹縣府消防局支援，也再度請求空總支援，進行數趟空中灑水任務。

    新竹林管處表示，今天上午10點多林道沿線火勢已獲控制，可通行至觀霧國家森林遊樂區，惟因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，同時大鹿林道會有救火人員及消防車輛到場救援，民眾行車途經該路段，請遵循現場管制人員指揮引導。

    受到大鹿林道24.5公里處森林火警影響，觀霧國家森林遊樂區的遊客中心停電及缺水，如非必要，新竹林區管理處建議民眾暫時不要前往。 （記者廖雪茹攝）

    受到大鹿林道24.5公里處森林火警影響，觀霧國家森林遊樂區的遊客中心停電及缺水，如非必要，新竹林區管理處建議民眾暫時不要前往。 （記者廖雪茹攝）

    林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，建議民眾暫時不要前往觀霧。 （竹縣府消防局提供）

    林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，建議民眾暫時不要前往觀霧。 （竹縣府消防局提供）

    新竹五峰鄉觀霧森林火警。 （讀者提供）

    新竹五峰鄉觀霧森林火警。 （讀者提供）

    新竹五峰鄉觀霧森林火警。 （讀者提供）

    新竹五峰鄉觀霧森林火警。 （讀者提供）

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