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    首頁　>　社會

    找傳播妹搞失蹤、詐賣限量球鞋和洋酒...... 騙錢男被訴

    桃園地檢署依詐欺罪嫌將劉姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署依詐欺罪嫌將劉姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2023/03/24 10:14

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市劉姓男子去年7月間，透過通訊軟體詐賣JORDAN限量球鞋，等買家匯款4萬1000元後，他不出貨還失聯；劉男還涉嫌買昂貴洋酒不給錢、賣酒收錢不出貨，還曾找來傳播小姐喝酒卻不付3萬5000餘元而落跑，今被桃園地檢署依詐欺罪嫌提起公訴。

    去年8月20日，劉男（30歲）獨自1人前往桃園區一處KTV，找來多位傳播小姐陪他唱歌喝酒，包廂內氣氛正HIGH時，他佯稱要打電話而走出包廂，全沒起疑的傳播小姐們發現時，他早已落跑，應付給KTV的9897元、傳播小姐坐檯費用2萬5500元，全都沒給。

    劉男還2度騙得酒行的昂貴洋酒，檢方說，去年5月8日，他請柯姓業者送5瓶總價約3萬2500元的洋酒沒給錢，甚至以他妻子生病開刀又借了5萬元沒還；同年7月30日，他又要求林姓業者送來6瓶總價約11萬1000元的洋酒，同樣沒付半毛錢。

    儘管劉男騙得多瓶昂貴洋酒，劉男透過通訊軟體賣酒時，卻也只收錢、不出貨，檢方調查，去年5月間，他向想買洋酒的蘇姓男子分3天共收了9萬3000元、又向另名買家趙姓男子收了11萬4200元，同年7月間，盧姓男子又交付2萬6500元給他，但自始至終，劉男從未將任何一瓶洋酒交給買家。

    檢方指出，劉男不擇手段，共詐得50萬餘元，今天偵結，已依詐欺罪嫌將他提起公訴。

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