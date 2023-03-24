前雲縣議員顏旭懋涉走私安毒 船東無期徒刑改判17年半

走私安毒被查獲的東港籍「祥湧6號」漁船。 （資料照）

2023/03/24 09:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕東港籍漁船「祥湧6號」船東陳耀華等人，受時任雲林縣議員顏旭懋指示，涉嫌走私安毒640公斤、市價逾10億元，高等法院高雄分院上午宣判，陳改判有期徒刑17年半，其餘6人被處6年2月至12年半不等徒刑。

判決書指出，被告陳耀華和莊啟義分別為「祥湧6號」漁船船東、「漁百財9號」船長，兩人陸續向顏旭懋索取上千萬元報酬及修船費用，共謀以「祥湧6號」作為掩護，由「漁百財9號」負責運送安非他命，但因「漁百財9號」未在接運日期前完成修繕，改由「祥湧6號」接運，並由莊啟義擔任船長。

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前年4月間，顏旭懋指示莊，駕駛「祥湧6號」開往東沙島東南方90浬處處，自不明船舶接駁麻布袋30袋，內有安非他命共重約640公斤，並在隔月間運抵東港漁港，卻在陸上分批裝運過程中，被岸巡人員發現後循線破獲，但已有至少530公斤的安毒流入市面。

地院依走私毒品罪，判處陳、莊兩人無期徒刑，同案被告洪凱祥等6人，判處6年2月至13年半不等徒刑，陳等人不服上訴，高雄高分院上午宣判，陳改判徒刑17年半，莊因辯論庭當天住進加護病房未應訊而另行審結，其餘洪等6人被處6年2月至12年半不等徒刑，仍可上訴。

至於涉嫌主導走私的顏旭懋被起訴，檢方並求處無期徒刑，現由屏東地院審理中。

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