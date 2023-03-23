找不到車氣急敗壞伸霸王腳 逢甲夜市3機車衰「全倒」

警方在超商找到踹車何男。（警方提供）

2023/03/23 13:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓大叔昨晚到逢甲夜市逛街後找不到機車，竟因此情緒失控暴走，氣急敗壞的他找上路旁機車出氣伸出霸王腳亂踹，這一踹導致3輛機車無端遭波及「全倒」，車主見狀也氣得報案討公道，警方獲報到場將他帶回釐清，將視車主是否提告再進一步究責。

台中市第六分局昨晚11時40分許獲報，西屯區福星路上一名男子亂推倒機車，員警獲報到場時男子已離開，立即在附近訪查，隨即在超商內找到該名男子，經查，57歲何男疑因找不到其停放機車，竟因此情緒失控暴走，才會亂踹路邊的機車，導致3輛機車傾倒受損。

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員警見何男情緒起伏大，為避免其後續再有失序行為，先將何嫌帶返所並釐清案情，通知被害車主到場，其中一名車主索賠2千元當場和解，另名車主則是要求5千元修車費遭何男拒絕，保留毀損提告權利，警方表示，將視後續車主是否主張提告，再進一步追究何男責任。

警方呼籲，民眾遇事應冷靜處理，勿因一時情緒失控而衍生其他事端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

警方將何男帶回警所釐清案情。（警方提供）

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