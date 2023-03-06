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    無影腳沿路踹倒6機車 比對影像揪出醉漢

    周男沿路飛踹機車，被逮後卻稱不記得當時狀況，影片裡男子好像不是他。（記者姚岳宏翻攝）

    周男沿路飛踹機車，被逮後卻稱不記得當時狀況，影片裡男子好像不是他。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/06 16:08

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名醉漢路倒，路人發現好心報警，警消到場，醉漢爬起身來卻說自己沒醉，可以回家，沒想到卻在員警離開後，他跑進忠孝東路五段巷弄內，沿路飛踹路邊停放機車，至少有6輛機車遭殃，警方調閱監視器，發現飛踹機車者竟然是之前處理的路倒醉漢，詢後依毀損罪嫌送辦。

    北市三張犁派出所2月28日晚間9時許受理蘇姓民眾報案，表示前一天中午將機車停放虎林街，隔天同事卻告知他機車被整個放倒，他懷疑遭人惡意破壞，調閱監視器發現於28日凌晨2時許，遭一陌生男子將該機車踹倒，故至該所提出毀損告訴，並要求賠償損失。

    員警受理後擴大調閱週邊監視器，並比對案發當天相關報案資料，發現當天凌晨1時許，警方曾接獲報案，市府捷運站外有人路倒，當時員警到場，該名周姓男子表示自己沒醉，可以自己回家，沒想到他離開後卻沿路飛踹破壞機車。

    警方昨約談周男到案說明，34歲周男看著監視器，卻說不記得當時狀況，還說「影片裡的人不太像他」，由於警方掌握他從捷運站沿路監視器路線，確認周男犯案，詢後將周男依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    周男沿路飛踹機車，被逮後卻稱不記得當時狀況，影片裡男子好像不是他。（記者姚岳宏翻攝）

    周男沿路飛踹機車，被逮後卻稱不記得當時狀況，影片裡男子好像不是他。（記者姚岳宏翻攝）

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