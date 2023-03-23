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    行人正義大執法！ 中市東勢警分局10天取締開罰29件

    東勢警分局配合市警局進行「行人正義大執法」，在重要路口取締未禮讓行人的機汽車，10天共開罰29件。（圖由民眾提供）

    東勢警分局配合市警局進行「行人正義大執法」，在重要路口取締未禮讓行人的機汽車，10天共開罰29件。（圖由民眾提供）

    2023/03/23 12:04

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局自3月13日起展開為期2週「行人正義大執法」專案勤務，針對「車不讓人」違規行為加強取締，東勢警分局配合警察局規劃執行，從13日至22日，共開出29張罰單，凸顯行人路權優先觀念仍有待深化。

    東勢警分局考量轄內各級學校校區、傳統市場及特色商圈周邊常有大量行人穿梭，利用每天上、下學及假日遊客湧入時段，編排警力於重要路口守望，見車輛進入行人穿越道，距離行走中行人前進方向已不到3公尺，立即攔停至路旁，並向駕駛人說明，駕車行近行人穿越道或交岔路口，即應減速慢行，並暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過，違規最高可處3600元罰鍰，當場警惕駕駛人避免再次受罰。

    除了強力執法作為展現維護行人正義決心，東勢警分局也深入校園、社區活動中心及觀光景點等處，加強向居民及遊客宣導「路口慢看停、行人停看聽」觀念，尤其山區果園及香菇寮附近多為狹路交會之無號誌路口，居民出入更應注意路口停讓規定，尊重彼此路權，才能守護你我安全。

    東勢警分局長林大為表示，為防制車輛碰撞行人造成交通事故，汽、機、慢車駕駛人均應遵守停讓行人規定，行人也不得違規穿越道路，透過執法與宣導雙管齊下，期能喚起用路人對於「路口安全」的重視，提升駕駛人與行人守法觀念，建立友善安全的用路環境，讓居民行的安心、遊客行的開心。

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