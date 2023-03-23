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    失業男缺錢花用 深夜站父母門外魔音穿腦叫「媽媽」

    詹姓男子缺錢花用當「伸手牌」長期向父母要錢。示意圖。（法新社資料照）

    詹姓男子缺錢花用當「伸手牌」長期向父母要錢。示意圖。（法新社資料照）

    2023/03/23 10:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕詹姓男子失業後由父母接濟照料生活，他只要缺錢花用就會當「伸手牌」，父母不勘其擾聲請保護令，但詹男仍故我，只要沒討到錢，就站在父母門外低聲叨念「媽媽、媽媽」，父母無奈報警提告，雖然事後原諒，法官仍依違反保護令罪判緩刑2年，並要求他緩刑期間須至指定醫療機構接受精神治療。

    判決指出，32歲的詹姓男子曾於2018年12月間，向父母伸手要錢不成，對著父母辱罵「X你娘X掰」，並以腳踢桌子，當時父母已對他長期當「伸手牌」的行為感到困擾聲請保護令，父母報警提告後，詹男被依違反保護令罪判拘役50日，得易科罰金。

    但詹男被判刑後仍不知悔改，2021年10月，父母再度聲請保護令，禁止他對父母做出身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，但詹男仍故我，分別於同年12月23日凌晨2點、隔年1月8日晚上10點、1月9日晚上10點，因討錢花用不成，站在父母門外用「魔音穿腦」方式，叨念「媽媽、媽媽」長達1小時。

    父母被他煩到無法休息，無奈報警處理後，高雄地院審理時，法官發現詹男從2001年時就因罹患精神疾病接受治療，他只要有定期服藥，就不會出現病徵，考量父母事後已原諒撤告，檢方也同意父母所提就醫方案，因此依依違反保護令罪判拘70日、得易科罰金，緩刑2年，並要求他緩刑期間須至指定醫療機構接受精神治療。

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